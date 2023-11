Handball | Champions League SG BBM Bietigheim gibt Sieg spät aus der Hand Stand: 18.11.2023 20:13 Uhr

Die Handballerinnen des deutschen Meisters SG BBM Bietigheim haben in der Champions League den Sprung zurück in die Erfolgsspur verpasst und die dritte Niederlage in Folge kassiert.

Das Team von Trainer Jakob Vestergaard verlor am Samstag bei Tabellenführer Györi ETO KC in Ungarn trotz vieler Führungsminuten mit 29:31 (17:13). Erst drei Minuten vor dem Ende gingen die Gastgeberinnen erstmals in Führung. Die Bietigheimerinnen verpassten damit einen Tag nach Bekanntmachung des Umzugs nach Ludwigsburg zur Saison 2024/25 die Revanche für die Heimniederlage (26:34) im Hinspiel eine Woche zuvor.

Bietigheim steht auf Rang drei

Beste Torschützin der Gäste waren Karolina Kudlacz-Gloc und Xenia Smits mit je fünf Treffern. Nach fünf Siegen zum Start steht die SG nun nach acht Partien auf Rang drei der Gruppe A, zwei Punkte hinter dem zweitplatzierten HC Odense.