Kaderbekanntgabe am Donnerstag Zentner, Amiri und Burkardt - Nationalmannschaft in Sicht? Stand: 11.03.2025 17:46 Uhr

Am Donnerstag (13.3.) gibt Bundestrainer Julian Nagelsmann den Kader für die beiden Nations-League-Spiele gegen Italien bekannt. Bei der aktuell starken Form von Mainz 05 könnten es gleich drei Mainzer Spieler in den Kader schaffen.

Julian Nagelsmann muss personelle Änderungen vornehmen. So wie in der Gruppenphase im November letzten Jahres kann er nicht mehr aufstellen. Im Tor fehlen Manuel Neuer und Marc-André Ter Stegen verletzungsbedingt. Florian Wirtz im Mittelfeld ist gelbgesperrt und auch im Sturm fehlt Kai Havertz aufgrund einer Oberschenkelverletzung. Diese Positionen könnten jetzt mit Spielern von Mainz 05 besetzt werden.

Robin Zentner stabil im Tor

Mit Oliver Baumann und Alexander Nübel ist die DFB-Elf im Tor gut besetzt. Der dritte Torhüterplatz, der im November noch mit Manchester Citys Stefan Ortega besetzt wurde, scheint jetzt frei zu sein. Bei Robin Zentner und Mainz 05 läuft es nämlich besser als bei den Engländern. Bei der starken Form der Mainzer macht auch Zentner eine gute Figur im Tor. Was gegen ihn spricht: Zentner ist nicht der Typ mitspielender Torwart, wie ihn Julian Nagelsmann gerne hätte. Und mit dem 22-jährigen Noah Atubolu, der gerade in Rekordform ist, hat der Mainzer Torwart auch einen starken Konkurrenten um den dritten Platz im Tor des DFB. Kaderwahrscheinlichkeit 50%

Nadiem Amiri mit Offensivpower aus dem Mittelfeld

Der Ludwigshafener Nadiem Amiri ist aktuell einer der wichtigsten Spieler bei Mainz 05. Neben seinen sechs Toren und drei Vorlagen tragen seine Leader-Qualitäten dazu bei, dass man in Mainz von der Champions League träumen darf. Der Mittelfeldmann hat bereits fünf Länderspiele für den DFB bestritten, das letzte Mal ist aber fast fünf Jahre her. Im Oktober 2019 durfte er noch unter Joachim Löw beim 6:1-Heimsieg gegen Nordirland ran. Nagelsmann und Amiri kennen sich schon seit fast zehn Jahren. Der Bundestrainer hat den Ludwigshafener schon in der Jugend von TSG Hoffenheim trainiert. Kaderwahrscheinlichkeit 80%

Jonathan Burkardt: Mainz oder Mailand – Hauptsache Italien

Mit 14 Toren und drei Vorlagen ist er der Shooting-Star der Mainzer in dieser Saison. Als Mannschaftskapitän könnte er mit gerade mal 24 Jahren den FSV in seine erste Champions-League-Saison der Vereinsgeschichte führen. Als flexibler Offensivmann ist er dem Bundestrainer bestens bekannt. Unter Nagelsmann durfte der junge Mittelstürmer schonmal im vergangenen Oktober seine ersten Minuten für die Nationalmannschaft sammeln. In der Gruppenphase im Oktober stand er sowohl gegen Bosnien als auch gegen die Niederlande auf dem Platz. Aktuell ist er mit Tim Kleindienst der erfolgreichste deutsche Stürmer. Ich lege mich fest: Eigentlich führt kein Weg mehr dran vorbei, dass Burkardt für die Viertelfinalspiele gegen Italien in den Kader berufen wird. Kaderwahrscheinlichkeit 99%