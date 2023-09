Fußball | Bundesliga SC Freiburg: Zum Auftakt gleich ein echter Brocken Stand: 14.09.2023 07:44 Uhr

Für die Fußballerinnen des SC Freiburg hat der Saisonauftakt gleich eine echte Herausforderung parat: Die Breisgauerinnen erwarten den deutschen Meister Bayern München.

"Möglichst weit vorne mitspielen und vorne angreifen." So formuliert SC-Spielerin Janina Minge die Ziele für die kommende Saison. Die erste Prüfung für die neue Spielzeit hat es in sich: Der Deutsche Meister FC Bayern München ist zu Gast im Breisgau. In böser Erinnerung dürfte den Freiburgerinnen noch die letzte Partie sein. In München setzte es für das Team von Trainerin Theresa Merk eine deftige 2:8-Klatsche.

Sieglos gegen Bayern

Aus SC-Sicht wäre es an der Zeit für ein Erfolgserlebnis gegen die Münchnerinnen. Noch nie konnte Freiburg in der Bundesliga gegen Bayern gewinnen. Allein in der vergangenen Saison kassierte der Sportclub elf Gegentreffer in zwei Partien. Für Kapitänin Hasret Kayikci gehört der FC Bayern auch in dieser Saison zu den Topfavoriten, mit Wolfsburg und Frankfurt, um die deutsche Meisterschaft.

Bayern-Team mit Top-Stars gespickt

Der ohnehin schon stark besetzte Kader der Bayern wurde noch einmal signifikant verstärkt. Und zwar mit zwei absoluten Top-Stars, die die Mannschaft von Trainer Alexander Straus in der kommenden Spielzeit zu noch mehr Titel führen. Die dänische Offensivkraft Pernille Harder und die schwedische Verteidigerin Magdalena Eriksson. Beide wechselten vom englischen Spitzenclub FC Chelsea an die Isar.