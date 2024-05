SWR Sport Fußball | 18.05.2024 Meisterfeier beim SSV Ulm 1846 - Aufstiegsrennen in der Regionalliga Stand: 14.05.2024 15:42 Uhr

Die Meisterfeier der Ulmer nach dem Spiel gegen Verl. Außerdem: Endspurt in der Regionalliga Südwest zwischen den Stuttgarter Kickers und VfB Stuttgart II. Wer steigt in die 3. Liga auf?

3. Liga: SSV Ulm 1846 Fußball - SC Verl

Nach 23 Jahren hat der SSV Ulm 1846 die Rückkehr in die 2. Bundesliga bereits klar gemacht. Den Spatzen gelang der Durchmarsch von der vierten in die 2. Liga. Am letzten Spieltag in der 3. Liga kann der SSV Ulm 1846 sich auch noch auf die Übergabe der Meisterschale freuen. Hält darüber hinaus die Serie der Ulmer auch im letzten Spiel gegen den SC Verl? Denn im Jahr 2024 sind die Spatzen in der Liga noch ungeschlagen. Die Bilder vom Spiel und alle Emotionen rund um die Meisterfeier.

Wer folgt Ulm in die 2. Liga?

Während die Ulmer sich bereits auf die 2. Liga freuen können, geht es für den Tabellen-Zweiten Preußen Münster und den Dritten Jahn Regensburg am letzten Spieltag noch um alles. Preußen Münster hat die bessere Ausgangsposition - mit einem Sieg im Heimspiel gegen Unterhaching wäre auch die Münsteraner der Durchmarsch von der vierten in die zweite Liga perfekt. Regensburg, immerhin noch Herbstmeister gewesen, muss hingegen auf einen Ausrutscher der Preußen hoffen.

3. Liga: Erzgebirge Aue - SV Waldhof Mannheim

Beim SV Waldhof Mannheim war am vergangenen Wochenende die Erleichterung groß: Dank des 4:2-Heimerfolgs gegen den SV Sandhausen sicherten sich die Mannheimer den Klassenerhalt in der 3. Liga. Nach monatelangem Zittern kann das Team von Trainer Marco Antwerpen beim letzten Spiel der Saison bei Erzgebirge Aue befreit aufspielen und die Saison mit einem positiven Ergebnis beenden.

Regionalliga Südwest: Stuttgarter Kickers oder VfB Stuttgart II?

In der Regionalliga Südwest ist das Aufstiegsrennen noch nicht entschieden. Die besten Karten haben vor dem letzten Spieltag die Stuttgarter Kickers. Der Tabellenführer gewann zuletzt mit 1:0 gegen den SGV Freiberg, dadurch behalten die Stuttgarter den Aufstieg in der eigenen Hand. Jedoch wartet mit dem Tabellen-Sechsten FC Homburg ein schwerer Auswärtsgegner auf die Kickers. Einen Ausrutscher sollten sich die Kickers im Saarland aber besser nicht leisten, denn nur einen Punkt hinter ihnen lauert der Verfolger VfB Stuttgart II.

Der Stadtrivale der Kickers macht sich auch noch berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg. Beim 3:1-Auswärtserfolg gegen die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt bewies der VfB, dass er im Saisonendspurt voll da ist. Am letzten Spieltag kommt mit der TSG Hoffenheim II der derzeitige Tabellendritte ins Stadion an der Kreuzeiche. Die Hoffenheimer spielten lange oben mit, verabschiedeten sich aber letzte Woche aus dem Aufstiegsrennen. Werden sie zu einem Faktor im Fernduell Stuttgart gegen Stuttgart in der Regionalliga Südwest?

