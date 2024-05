SWR1 Stadion | Samstag 14 -18 Uhr Alle Neune: Der 34. und letzte Spieltag der Fußball-Bundesliga Stand: 14.05.2024 15:54 Uhr

Wer steigt ab oder rettet sich in die Relegation? Mainz 05, Bochum, Union und Köln kämpfen um den Klassenerhalt. Dazu: Kommen Hoffenheim oder Freiburg in den europäischen Wettbewerb?

Schafft der FSV Mainz 05 den direkten Klassenerhalt

Der FSV Mainz 05 hat sich unter Trainer Bo Henriksen im Abstiegskampf - vor dem letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga - in eine gute Ausgangsposition manövriert. Mainz steht auf Platz fünfzehn. Direkt absteigen können die Rheinhessen nicht mehr. Mit nur einem Punkt im letzten Spiel beim VfL Wolfsburg ist sogar der direkte Klassenerhalt sicher. Der Tabellensechzehnte Union Berlin würde dann selbst bei einem Heimsieg gegen Freiburg - aufgrund des viel schlechteren Torverhältnisses - nicht mehr am FSV vorbeiziehen können. Union müsste dann wahrscheinlich in die Entscheidungsspiele gegen den dritten der 2. Bundesliga. Die Berliner könnten aber bei einer eigenen Niederlage und gleichzeitig einem Sieg des 1. FC Köln in Heidenheim sogar vom FC noch auf einen direkten Abstiegsplatz verdrängt werden. Vor dem spannenden Saisonfinale hat SWR 1 Stadion den Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt live am Mikrofon.

Hoffenheim oder Freiburg: Wem gelingt der Einzug in den europäischen Fußball-Wettbewerb

Die TSG Hoffenheim und der SC Freiburg wollen nächste Saison europäisch spielen. Am letzten Spieltag empfängt die TSG das Team von Bayern München. Der SC Freiburg spielt dagegen bei Union. Ein Punkt Vorsprung hat Hoffenheim als Tabellensiebter vor Freiburg auf Rang acht. Während Freiburg nach der Conference League schielt, wäre für Hoffenheim mit einem Sieg gegen die Bayern und einer gleichzeitigen Niederlage des Sechsten aus Frankfurt sogar noch die Europa-League-Teilnahme möglich. Dazu müsste die Eintracht zuhause gegen Leipzig aber erst einmal verlieren. Im Kampf um die europäischen Plätze und den Abstieg ist also noch einmal Spannung in SWR1 Stadion geboten.

Wird der VfB Stuttgart Vizemeister

Der VfB Stuttgart hat unter Trainer Sebastian Hoeneß eine traumhafte Saison hingelegt. Letztes Jahr noch in Abstiegsgefahr, beendet Stuttgart diese Saison sicher auf Platz drei. Bei einem Sieg am letzten Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach wäre sogar die Vizemeisterschaft hinter Leverkusen möglich. Dazu muss der VfB aber nicht nur gewinnen, sondern die Bayern müssten auch im Parallelspiel in Hoffenheim verlieren. Aber egal ob Vizemeister oder nicht: Der VfB Stuttgart hat durch den Einzug in die Champions-League bereits alle Erwartungen übertroffen. Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß kommt in SWR1 Stadion - kurz vor dem Anpfiff gegen Gladbach - zu Wort.

Moderation: Achim Scheu

Sendung am Sa., 18.5.2024 14:00 Uhr, Stadion, SWR1

