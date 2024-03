SC Freiburg im Europa-Cup Schon wieder West Ham - Neuauflage in der Europa League Stand: 06.03.2024 10:17 Uhr

Am Donnerstag (21 Uhr) trifft der SC Freiburg im Achtelfinale der UEFA Europa League auf den englischen Club West Ham United. Ein Wiedersehen der besonderen Art.

In der Gruppenphase der Europa League hat der SC Freiburg bereits zweimal gegen den Club aus London gespielt. Zweimal hieß der Sieger West Ham United - ein Topverein, gespickt mit Stars! Lucas Paquetá, der brasilianische Nationalspieler ist nur einer von ihnen.

Dass die Mannschaft große Qualitäten besitzt, ist hinlänglich bekannt und natürlich gelten die Engländer auch für das Europa-League-Achtelfinale als klare Favoriten. Nach zwei Siegen über Freiburg in der Gruppenphase, in London unterlag Freiburg mit 0:2, zu Hause mit 1:2, kommt der englische Premier-League-Club mit breiter Brust und großem Selbstbewusstsein ins Europaparkstadion. Doch genau hierin könnte die Freiburger Chance liegen.

Kapitän Günter dieses Mal dabei

Der immer noch ersatzgeschwächte, von Verletzungen geplagte Sport-Club, hat vergangenen Freitag gegen Rekordmeister Bayern München gezeigt, wie man große Mannschaften ärgern kann. Mit Kapitän Christian Günter ist ein wichtiger Spieler erst kürzlich aus dem Lazarett zurückgekehrt und Freiburgs Kapitän hat sich mit seinem ersten Bundesliga-Saisontor auch endgültig in sehr guter Form zurückgemeldet. Die linke Achse mit Christian Günter und Vincenzo Grifo könnte es West Ham schwer machen, denn auch die Bayern hatten lange Zeit mit dem linken Flügel der Freiburger ihre Probleme.

Freiburg könnte unterschätzt werden

Die große Chance der Freiburger könnte sein, dass West Ham den Tabellenneunten der Bundesliga unterschätzt. Nach zwei Siegen in der Gruppenphase könnte es West Ham, gedanklich vielleicht schon im Viertelfinale, etwas zu lässig angehen. Freiburg als Underdog hat nichts zu verlieren, kann frei aufspielen und mit ein wenig Glück den großen Favoriten sicherlich ärgern.

Ginter soll für Stabilität in der Defensive sorgen

Mit der Rückkehr von Matthias Ginter ist auch in der Defensive Stabilität zurückgekehrt und somit scheint der Sport-Club für die Partie am Donnerstag gar nicht so schlecht aufgestellt zu sein. Das verdiente Unentschieden gegen die Bayern sorgt auch beim SCF für ein gewachsenes Selbstbewusstsein und eine extra Portion Motivation. Die Fans im Europaparkstadion werden ihren Anteil dazu beitragen, dass die Überraschung gelingen und es ein großes Fußballfest werden kann.

Die Chancen für ein Erreichen des Viertelfinales stehen gar nicht mal so schlecht. An einem guten Tag kann der SC Freiburg viele top Clubs schlagen, natürlich auch West Ham. Und nach Hin – und Rückspiel könnte die Überschrift über dieses Achtelfinale heißen: "Auf Wiedersehen beim Wiedersehen in der Europa-League". Anpfiff im Freiburger Europaparkstadion ist um 21:00 Uhr. SWR Sport überträgt das Spiel im Audiostream.

Sendung am Fr., 8.3.2024 6:00 Uhr, SWR Aktuell am Morgen, SWR Aktuell