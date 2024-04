Fußball | 2. Bundesliga Abstiegskampf pur beim FCK: Das Restprogramm hat es in sich Stand: 24.04.2024 11:43 Uhr

Nach dem 1:1 gegen Wehen Wiesbaden läuten die Alarmglocken immer schriller. Der FCK taumelt Richtung 3. Liga und hat schwere Wochen im Abstiegskampf vor sich.

"Es sind nur noch vier Saisonspiele in der zweiten Liga" oder "es sind noch vier Spiele in der zweiten Liga". Je nach Betonung und dem Wörtchen "nur" machen diese beiden fast identischen Aussagen einen großen Unterschied. Aufkommende Panik oder die Hoffnung, dass noch nichts verloren ist. Fest steht: Der FCK taumelt am Abgrund, ein erneuter Abstieg in die 3. Liga ist alles andere als unwahrscheinlich. Auch wenn viele es kaum glauben können.

Vier Endspiele um den Klassenerhalt für den FCK

Man kann nicht in die Köpfe der Spieler schauen. Wer bekommt Selbstzweifel, wer bleibt Optimist? Wer denkt an das Pokalfinale, wer hat den Abstiegskampf als Priorität Nummer eins? Und wer ist in Gedanken schon in der nächsten Saison bei einem anderen Verein und wer trägt den FCK im Herzen?

Trainer Friedhelm Funkel versucht Zuversicht auszustrahlen, bleibt äußerlich entspannt, stellt sich vor die Mannschaft und will niemandem einen Vorwurf machen. Klar, Druck ist ohnehin im Kessel. Ihn jetzt noch intern zusätzlich zu erhöhen, wäre kontraproduktiv.

Druck erhöhen oder reduzieren?

Der Blick auf das Restprogramm des FCK kann sowohl Hoffnung machen, als auch die Sorgenfalten vergrößern. Zunächst geht es zum Tabellenführer Holstein Kiel, der kurz vor dem Aufstieg steht.

Das Restprogramm des 1. FC Kaiserslautern 31. Spieltag: Holstein Kiel (A)

32. Spieltag: 1. FC Magdeburg (H)

33. Spieltag: Hertha BSC (A)

34. Spieltag: Eintracht Braunschweig (H)

Es folgt ein Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg, der ebenfalls noch um den Klassenverbleib kämpft und am vergangenen Wochenende ein Kellerduell bei Hansa Rostock mit 2:0 gewann. Sollte der FCK danach immer noch auf einem direkten Abstiegsplatz stehen, wird es kritisch. Denn auf ein Auswärtsspiel bei Hertha BSC würde dann möglicherweise das ultimative Endspiel am letzten Spieltag gegen Eintracht Braunschweig folgen.

Restprogramm bietet Chancen und Herausforderungen

Der FCK hat noch zwei Duelle gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf und noch zwei Spiele gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel. Im DFB-Pokal hat der FCK gezeigt, dass er K.o.-Spiele gewinnen kann. Vielleicht braucht die Mannschaft diese Alles-oder-Nichts-Situation, um an ihr Limit gehen zu können. Aber eine Garantie, dass diese Rechnung aufgeht, gibt es nicht.

YouTube-Video von SWR Sport Fußball : "Nach Last-Minute Pleite in Fürth: Katerstimmung in Kaiserslautern. DEIN FCK #112 | SWR Sport"

Sendung am So., 14.4.2024 22:05 Uhr, SWR Sport, SWR