Insgesamt sieben Tore Sandhausen gewinnt Tor-Spektakel gegen Ingolstadt

Der SV Sandhausen hat gegen den FC Ingolstadt drei wichtige Punkte im Aufstiegsrennen der 3. Liga geholt. Allerdings mussten die Kurpfälzer bis zur letzten Sekunde zittern.

Es war ein spannendes Drittliga-Spiel mit vielen Wendungen und dem besseren Ende für den SV Sandhausen. Besar Halimi (16.) Dominic Baumann (60.), Jeremias Lorch (65.) und David Otto (78.) erzielten die Tore zu einem knappen aber verdienten 4:3-Sieg gegen den FC Ingolstadt. Dennis Borkowski (19.) und Lukas Fröde (53.) konnten das Spiel zwischenzeitlich drehen und Benjamin Kanuric (90.+2) ließ die Kurpfälzer am Ende nochmal gehörig zittern.

Sandhausen begann druckvoll. Besar Halimi drang immer wieder übe die rechte Seite in den Ingolstädter Strafraum ein und versuchte die mitgelaufenen Offensiv-Leute mit Flanken in Szene zu setzen. Das 1:0 machte der 29-Jährige jedoch selbst: Seine Flanke war zwar viel zu hoch für den einrückenden Emmanuel Iwe, war jedoch so scharf geschossen, dass der Ball am überraschten Marius Funk vorbei ins Tor flog (16.). Die Freude währte jedoch nur kurz. Denn ein langer Ball von Ryan Malone reichte, um die gesamte Sandhäuser Abwehr auszuhebeln und Dennis Borkowski genügend Raum zu geben, um aus sehr spitzem Winkel zum 1:1-Halbzeitstand zu treffen (19.).

Kanuric lässt den SV Sandhausen ziitern

Sandhausen kam mit Verve aus der Pause und hatte durch Alexander Mühling auch die erste Chance (47.). Das erste Tor köpfte jedoch Lukas Fröde nach einer Ecke für den FC Ingolstadt (53.) Sandhausen ließ sich jedoch nicht beirren und kam mit etwas Glück zum Ausgleich: Dominic Baumann reagierte im Strafraum-Gewühl am schnellsten und erzielte aus der Drehung das 2:2 (60.). Anschließend entwickelte sich ein Privat-Duell zwischen dem SV Sandhausen und FCI-Keeper Marius Funk, der gegen Baumann (63.), denn gegen Jeremias Lorch (64.) und Richard Meier (64.) parierte, bei Lorchs zweiten Versuch (65.) jedoch chancenlos war.

Anschließend drängte Sandhausen auf die Entscheidung und wurde nach einem Fernschuss von David Otto zum 4:2 belohnt. In der Nachspielzeit wurde es dann doch nochmal eng, als Benjamin Kanuric in der Nachspielzeit den Anschlusstreffer erzielte. Doch Sandhausen brachte den Sieg über die Zeit und bleibt der SVS mit nun 16 Punkten Tabellenführer der 3. Liga - mit nur einem Tor Vorsprung auf Erzgebirge Aue. Kommenden Freitag (19 Uhr) müssen die Kurpfälzer bei der Spielvereinigung Unterhaching antreten. Ingolstadt bekommt es zwei Tage später (13:30 Uhr) mit Hansa Rostock zu tun.

