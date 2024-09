Tauziehen | WM Respekt, Kraft und Gemeinschaft - alles zur Tauzieh-WM in Mannheim Stand: 03.09.2024 14:17 Uhr

Vom 5. bis zum 8. September wird das Mannheimer Seppl-Herberger-Stadion zum Schauplatz eines besonderen Spektakels. Die Tauzieh-WM kommt nach Deutschland!

Das 33,5 Meter lange Seil ist bis zum Zerreißen gespannt. Acht Athletinnen und Athleten auf jeder Seite ziehen mit aller Kraft. Ein Bruchteil einer Sekunde, in der die geballte Power einer Gruppe aus den Fugen gerät, könnte das Duell der beiden Mannschaften entscheiden. Scharfe Kommandos hallen über den Fußball-Platz, auf dem der Wettkampf stattfindet. Wer schon einmal bei einem professionellem Tauzieh-Wettkampf dabei war, kann sich nur schwer von der Faszination lösen, die der traditionelle Kraftsport mit sich bringt. SWR Sport zeigt das Tauzieh-Highlight des Jahres live und in voller Länge im Stream!

Die Tauzieh-WM im Livestream bei SWR Sport SWR Sport überträgt die Tauzieh-WM an allen vier Tagen live! Donnerstag, 05.09.2024, ab 9:00 Uhr im Livestream und auf unserem YouTube-Kanal Freitag, 06.09.2024, ab 13:15 Uhr im Livestream und auf unserem YouTube-Kanal Samstag, 07.09.2024, ab 9:00 Uhr und ab 13:15 Uhr im Livestream und auf unserem YouTube-Kanal Sonntag, 08.09.2024, ab 9:00 Uhr und ab 13:15 Uhr im Livestream und auf unserem YouTube-Kanal

Eines der größten Events der Tauzieh-Welt kommt in diesem Jahr erstmals nach Deutschland. Im altehrwürdigen Seppl-Herbeger--Stadion am Mannheimer Alsenweg kämpfen die besten Teams aus aller Welt um die Weltmeister-Titel in unterschiedlichen Gewichtsklassen. Für Corsin Wörner, Sportdirektor Tauziehen beim für die WM verantwortlichen "Deutschen Rasenkraftsport- und Tauzieh-Verband", ist die Ausrichtung des Turniers eine große Ehre. "Natürlich hat das Tauziehen noch einen Stellenwert als Randsportart. Aber vielleicht schaffen wir es, das ein Stück weit zu drehen, die Popularität ein bisschen zu steigern", sagte Wörner im Interview mit SWR Sport. Einen Überblick über die spektakuläre Sportart gibt es hier.

Wie funktioniert der Tauzieh-Sport?

Tauziehen ist ein traditioneller Mannschaftssport. Jede Mannschaft besteht aus acht Teilnehmenden. Unterschieden wird zwischen Männer-, Frauen- und Mixed-Wettbewerben. Gezogen wird gegeneinander an einem mindestens 33,5 Meter langem Seil aus Naturfasern, an dem fünf Markierungen angebracht sind. Eine rote Markierung stellt die Mitte dar. Vier Meter von der Mitte entfernt findet sich auf beiden Seiten des Seils eine weiße Markierung. Diese Markierung kennzeichnet die Zugdistanz, die ein Team braucht, um einen Siegpunkt zu ergattern. Einfacher gesagt: Wenn es ein Team schafft, die weiße Markierung der Gegenseite über die am Boden gekennzeichnete Mittellinie zu ziehen, hat das Team den Zug gewonnen. Fünf Meter von der Mitte entfernt findet sich eine gelbe Markierung. Diese Markiert den Punkt, an der der vorderste Tauzieher einer Mannschaft das Seil greifen darf.

"Im Prinzip muss ich es schaffen, den Gegner vier Meter zu mir zu ziehen", fasst Wörner die Quintessenz der Sportart zusammen. Doch Tauziehen ist noch viel mehr als nur ein Kraftsport. "Jeder nimmt auf den anderen Einfluss, die Kommunikation hat einen extrem hohen Stellenwert." Auch Ausdauer und die richtige Technik spielen laut Wörner eine wichtige Rolle.

Alterwürdiger Schauplatz: Die Tauzieh-WM findet im Seppl-Herberger-Stadion am Mannheimer Alsenweg statt.

Jeder Zug beginnt mit dem Kommando eines Schiedsrichters. Dieser ahndet während des Zuges auch Regelverstöße wie unerlaubtes Abstützen, Nachgreifen oder eine inkorrekte Fußhaltung. Hat es eine Mannschaft geschafft, die weiße Markierung der Gegenseite über die Mittellinie zu ziehen, hat sie einen Siegpunkt gewonnen. In der WM-Vorrunde besteht jede Begegnung aus zwei Zügen, hier ist also ein 1:1-Unentschieden möglich. In der K.O.-Runde wird bei einem 1:1 ein entscheidender dritter Zug veranstaltet.

Welche Gewichts- und Altersklassen gibt es?

Um für mehr Fairness zu sorgen, gibt es bei Tauzieh-Wettkämpfen unterschiedliche Gewichtsklassen. Die acht Team-Mitglieder dürfen zusammen ein vorher festgelegtes Gewicht nicht überschreiten, um in einer Klasse an den Start gehen zu können. "Das sind drei Männer-Klassen, Leichtgewicht, Mittelgewicht, Schwergewicht. Dann gibt es bei den Frauen zwei Gewichtsklassen," erklärte Sportvorstand Wörner im Interview. Bei den Männern geht die schwerste Gewichtsklasse mit bis zu 680 Kilogramm an den Start, bei den Frauen mit bis zu 540 kg. Im Mixed gehen die Teams in einer Gewichtsklasse (580 kg) an den Start. Am Mannheimer Alsenweg werden auch in den Junioren-Bereichen U23 und U19 in verschiedenen Klassen Medaillen vergeben.

Welche Wettkämpfe finden in Mannheim statt?

Die Weltmeisterschaften im Tauziehen beginnen am Donnerstag (5.9.) und am Freitag (6.9.) mit dem sogenannten Open Turnier. Bei diesem kommen noch keine Nationalmannschaften zum Einsatz, es handelt sich um Klub-Weltmeisterschaften. Die Weltmeisterschaften zwischen den teilnehmenden Ländern starten dann am Samstag (7.9.) und enden am Sonntag (8.9.).

Neben dem Weltmeister-Titel geht es bei den Wettkämpfen am Wochenende auch um die Qualifikation für die World Games im chinesischen Chengdu. Diese Mehrsportveranstaltung gehört zu den prestigeträchtigsten Events für nicht olympische Sportarten. "Wir müssen uns alle in Mannheim für die World Games qualifizieren", erklärte Sportvorstand Wörner. An Motivation dürfte es den Sportelerinnen und Sportlern aus aller Welt am Alsenweg also nicht mangeln.

Wichtiges Utensil beim Tauziehen: mit Metall beschlagene Schuhe. Diese geben im Wettkampf den richtigen Halt.

Welche Teams sind bei der WM dabei?

Insgesamt geben sich in Mannheim 26 Nationen die Ehre. Teams aus Afrika, Asien und Nordamerika werden erwartet. Aus Europa kommen unter anderem die Nationalteams aus England, der Niederlande und der Schweiz nach Mannheim. Diese zählen auch zu den Favoriten auf Medaillen, zumindest bei den Männern. Denn: "Bei den Frauen sind es vor allem die asiatischen Länder", weiß Tauzieh-Experte Wörner. Dort würden Athletinnen die Sportart an ihren Schulen und Unis betreiben. "Und da sind die immer ganz stark vorne dabei."

Welche Chancen haben die deutschen Teams?

Die deutschen Tauzieherinnen und Tauzieher gehen erstmals bei einer Heim-WM an den Start. Als Ziel wurde von Verbandsvertreter Wörner klassenübergreifend eine Medaillen-Platzierung ausgegeben. "Im U23-Bereich Männlich haben wir letztes Jahr in der Schweiz den Titel geholt. Das heißt, wir haben einen Titel zu verteidigen. Wir sind in allen Klassen vertreten und wollen uns bestmöglich verkaufen", so der Sportvorstand.

Wie viele Fans werden erwartet?

Die Tauzieh-WM in Mannheim könnte zu einem richtigen Sportfest werden. "Wir rechnen mit zwischen 5.000 und 10.000 Zuschauern für alle vier Tage", freute sich Wörner im SWR-Interview. Die Zuschauer könnten sich jeden Tag auf acht Stunden Hochleistungs-Sport, ein Rahmenprogramm und einige weitere Aktionen freuen. Es ist also einiges Geboten, wenn sich am Donnerstagvormittag die Seile zum ersten Mal spannen.

