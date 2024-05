Basketball-Bundesliga kurz vor den Playoffs Ratiopharm Ulm mit souveränem Sieg gegen Oldenburg Stand: 09.05.2024 18:08 Uhr

Ratiopharm Ulm hat das letzte Heimspiel der Hauptrunde souverän gewonnen. Nach dem 91:73-Sieg gegen Oldenburg haben die Ulmer auch noch Chancen auf das Heimrecht in den Playoffs.

Die Ulmer Bundesliga-Basketballer zeigen sich bereits in Playoff-Laune und haben am Donnerstag ein intensives Spiel gegen Oldenburg deutlich mit 91:73 gewonnen. Beeindruckend war, wie zuletzt beim Auswärtserfolg in Heidelberg, die Ulmer Defensive, die dem Playoff-Aspiranten aus Niedersachsen in der ersten Halbzeit gerade mal 28 Punkte gestattete. Sollten die Ulmer am Sonntag die Partie in Braunschweig gewinnen, können sie sich auch noch das Heimrecht für die anschließende Endrunde um die Deutsche Meisterschaft sichern.

Nur am Anfang war das ratiopharm-Team einfach noch nicht wach. Da schaute man in der Abwehr und beim Kampf um die Rebounds eher zu als sich zu bewegen. Prompt lagen die Gastgeber 0:7 zurück. Doch dann gelang es, den Schalter umzulegen, Vollgas zu geben, und die Ulmer legten einen 14:2-Lauf hin. Am Ende des ersten Abschnitts waren die Gastgeber ganz knapp 19:18 vorne.

13 Freiwürfe für ratiopharm Ulm im zweiten Viertel

Das zweite Viertel wurde von Ulmer Freiwürfen geprägt. Während sich die Oldenburger oft nur noch durch Fouls zu helfen wussten, durften die ratiopharm-Korbjäger insgesamt 13 Mal an die Linie, die Oldenburger nie. Für die Zuschauer wurde es ein eher zäher Abschnitt. Die Ulmer Abwehr war bissig und aufmerksam. Die Niedersachsen waren zwar bei den Rebounds besser, warfen aber ihre Dreier daneben. Zur Halbzeit führte der Deutsche Meister 39:28.

Für Highlights in der zweiten Hälfte sorgte zunächst mal wieder Karim Jallow, der voller Energie zwei Mal den Ball mit Wucht in den Korb stopfte. Doch Oldenburg zeigte Kampfgeist und wehrte sich. In der letzten Sekunde des dritten Viertels stand der Oldenburger Lukas Wank völlig frei an der Dreierlinie und verkürzte zum 60:55. Nur noch fünf Zähler Vorsprung für die Hausherren.

Klepeisz und Jessup führen Ulmer Team zum Sieg

Doch zu Beginn des Schlussabschnitts riss ratiopharm-Kapitän Thomas Klepeisz mit seinem Einsatz das ganze Team mit. Erst luchste Klepeisz seinem Gegenspieler beim Einwurf den Ball ab. Dann verwandelte er einen hohen Korbleger trotz Fouls. Justinian Jessup zeigte eine starke Partie, erwies sich als sehr treffsicher mit insgesamt 20 Punkten. Die Oldenburger kämpften zwar, fanden aber kein Mittel, um die variabel spielenden Ulmer zu stoppen. Anderthalb Minuten vor Ende stand das Ulmer Publikum, klatschte und feierte den Sieg. Da führte ihr Team bereits mit 20 Zählern Vorsprung. Nach 40 Spielminuten stand ein klarer 91:73-Heimsieg auf der Anzeigetafel.

Sendung am Fr., 10.5.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg