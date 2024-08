Fußball | Bundesliga Per Leihe: Marco Richter wechselt von Mainz 05 zum HSV Stand: 28.08.2024 12:13 Uhr

Der Offensivspieler von Mainz 05 wird für eine Saison an die Elbe ausgeliehen. Dort soll er mehr Spielpraxis sammeln, was er in der vergangenen Saison bei den Mainzern nicht tun konnte.

Nach nur einer Saison beim 1. FSV Mainz 05 wird Marco Richter an den Hamburger SV ausgeliehen. Das gab der Hamburger SV am Mittwochmittag in einer Mitteilung bekannt. "Es ist ein Riesending und ich kann es kaum erwarten, in diesem Stadion vor diesen Fans auflaufen zu dürfen. Ich möchte dem HSV mit Toren und Assists helfen und werde mein Bestes geben", sagte Richter in der Pressemitteilung des HSV.

Nur 20 Ligaspiele bei Mainz 05

Der 26-Jährige wechselte in der vergangenen Saison von Hertha BSC nach Mainz, kam allerdings nur auf 20 Ligaspiele und erzielte ein Tor.

Beim HSV soll Richter nun wieder mehr Spielpraxis sammeln, "was für ihn natürlich immens wichtig ist", sagte Mainz-Sportvorstand Christian Heidel. Bei seinem neuen Klub trifft Richter auf einen alten Weggefährten. HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz und er kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit in der U21-Nationalmannschaft. "Anschließend sei der Kontakt nie abgerissen", so Kuntz.

Sendung am Mi., 28.8.2024 18:40 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg