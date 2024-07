Nach historischer Goldmedaille Olympiasieger Michael Jung bei Rückkehr in die Heimat begeistert gefeiert Stand: 30.07.2024 20:50 Uhr

Vielseitigkeits-Olympiasieger Michael Jung ist am Dienstagabend in seiner Heimat Horb am Neckar empfangen worden. Auf seinem Hof warteten etwa 150 Menschen auf den "König von Versailles".

Ehre wem Ehre gebührt: Nach seinem historischen dritten Einzel-Sieg bei Olympischen Spielen ist Vielseitigkeitsreiter Michael Jung zurück in der Heimat. Am Dienstagabend wurde der 41-Jährige zu den Klängen von Queens "We are the Champions" auf dem heimischen Hof in Horb-Altheim (Kreis Freudenstadt) begeistert von Familie, Freunden und Wegbegleitern gefeiert. Konfetti und vorzeitige Geburtstagsparty inklusive, denn der vierfache Olympiasieger wird am Mittwoch (31.07.2024) 42 Jahre alt. "Heimzukommen ist klasse", sagte ein strahlender Jung im Gespräch mit SWR Sport. "Es ist ein ganz besonderer Moment, fantastisch, wie viele Leute da sind."

Jung reitet mit Chipmunk zum vierten Olympia-Erfolg

Bereits am Montag hatten seine Fans während des entscheidenden Ritts mitgefiebert. Gegen 16 Uhr hatte sich Jung im französischen Versailles vor 40.000 Zuschauern mit einem fehlerlosen letzten Springen seinen dritten Olympia-Sieg in der Einzelwertung gesichert. "Jeder Tag war da was ganz besonderes, was mir hoffentlich lange in Erinnerung bleibt", ließ der Olympiasieger den Vielseitigkeitswettkampf Revue passieren.

Dabei hob er die Leistung seines Erfolgpferdes Chipmunk hervor: "Wir mussten uns schon extrem konzentrieren, um die Nerven zu behalten." Aber Chipmunk sei so gut drauf gewesen, habe "in jeder Sekunde auf die kleinsten Hilfen reagiert und war so toll zu reiten unter diesem ganzen Druck. Das war schon herausragend", schwärmte Jung von "Chippie", für den auf dem Hof in Horb-Altheim gleich der rote Teppich ausgerollt wurde.

Michael Jung: Kommende Woche schon auf die nächsten Turniere

Lange schwelgen - oder gar Urlaub machen - will Jung, der sich durch die insgesamt vierte olympische Goldmedaille zum erfolgreichsten Vielseitigkeitsreiter der olympischen Geschichte krönte, aber nicht. "Ganz klein bisschen feiern, genießen, ausruhen, vorbereiten – und dann kommen die nächsten Turniere, die gleich anstehen"; beschrieb er das Programm für die nächste Zeit. Bereits in der kommenden Woche geht es für den Olympiasieger direkt weiter.

Der erste Abend zurück in der Heimat soll für Jung aber dann doch im Zeichen der Feier stehen. Die Kondition zur Party sei ganz gut, schätzte der (noch) 41-Jährige lachend und fügte hinzu: "Das ganze Team gehört dazu, so viele Menschen, die mich begleiten und begleitet haben." Und mit denen werde erst einmal angestoßen.

Sendung am Di., 30.7.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW