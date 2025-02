Fußball | Bundesliga Oliver Baumann: Comeback schon beim Kellerduell in Bochum? Stand: 28.02.2025 12:04 Uhr

Die TSG Hoffenheim hofft bereits kurzfristig auf eine Rückkehr von Oliver Baumann. Der Nationalkeeper war zuletzt mit einer Fußverletzung ausgefallen und stark vertreten worden.

Oliver Baumann steht vor seiner Rückkehr ins Tor des Bundesligisten TSG Hoffenheim. "Es sieht definitiv sehr gut aus bei Olli", sagte Trainer Christian Ilzer vor dem Bundesligaspiel am Samstag beim VfL Bochum (15:30 Uhr). "Wenn er topfit ist, wird er spielen", fügte Ilzer an. Baumann war zuletzt mehr als einen Monat lang ausgefallen und von Ersatztorwart Luca Philipp vertreten worden, der am vergangenen Wochenende beim 1:1 gegen den VfB Stuttgart eine überragende Leistung zeigte.

Richtungsweisende Partie in Bochum

Beim Tabellenvorletzten Bochum kann die TSG Hoffenheim, die mit sieben Punkten mehr als der VfL auf Rang 14 liegt, einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Ilzer stellt sich dementsprechend auf eine "extrem richtungsweisende Partie" ein.

Von den letzten fünf Spielen in Bochum hat die TSG vier verloren. Doch die Auftritte gegen den VfB und zuvor in Bremen machen Mut. Zumal Winterneuzugang Gift Orban immer besser zurechtkommt. Der 22-Jährige war für neun Millionen Euro aus Lyon gekommen und konnte in sieben Spielen bereits vier Treffer erzielen.

"Ich glaube, er hat seine Zeit gebraucht, um seinen Platz in der Mannschaft zu finden. Aber er hat auch in den Spielen, in denen er von der Bank gekommen ist, gezeigt, dass er im Strafraum enorme Qualität hat. Und das ist schon eine Fähigkeit, die uns gut tut", sagte Ilzer zuletzt im Gespräch mit SWR Sport.

