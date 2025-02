Handball | Frauen Offiziell: TuSsies ziehen nach Tübingen um Stand: 18.02.2025 16:42 Uhr

Die Handballerinnen der TuS Metzingen ziehen nach Tübingen um. Ab kommender Saison werden die "Pink Ladies" ihre Heimspiele in der Paul Horn-Arena absolvieren.

"Ich habe bis zum Schluss gekämpft, sowohl bei der Liga als auch der Stadt um den Standort Metzingen zu erhalten", wird Metzingens Geschäftsführer Ferenc Rott in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. Letztlich sei der Umzug jedoch alternativlos. Die Stadt Metzingen sei zwar bereit gewesen unter anderem in LED-Banden zu investieren, doch weitergehende Auflagen wie beidseitige Tribünen und eine Hallenkapazität von mindestens 1.500 Plätzen stünden in keinem Verhältnis, so Rott weiter.

Nun also der Umzug nach TÜbingen: "Es ist unser Bestreben, das Bewährte beizubehalten, aber auch die Möglichkeiten, welche sich nun durch die Neuerungen ergeben, zu nutzen." Vor allem für die Sponsoren sieht Rott einen Mehrwert durch neue Präsentationsmöglichkeiten. "Wir bauen darauf, dass unsere Sponsoren, unsere Fans und Unterstützer das Positive in der Situation in den Vordergrund stellen und den Weg mit uns in eine erfolgreiche Zukunft gehen."

