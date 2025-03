Fußball | Bundesliga "Niederschmetternd" - VfB geht nach Spektakel gegen Leverkusen leer aus Stand: 16.03.2025 22:30 Uhr

Zwei Mal mit zwei Toren geführt und doch verloren. Der VfB Stuttgart sieht gegen den Meister aus Leverkusen lange Zeit wie der sichere Sieger aus. Doch am Ende jubelt nur der Gegner.

Kollektive Fassungslosigkeit beim VfB Stuttgart. Der Vizemeister hat das Duell gegen Bayer Leverkusen lange dominiert und steht doch mit leeren Händen da. Die Schwaben unterlagen mit 3:4 (1:0) und hatten bis zur 88. Minute sogar geführt.

"In anderen Phasen gewinnst du solche Spiele, ist einfach so. Wir müssen ein bisschen tiefer graben. Wir müssen ein bisschen länger fighten, um belohnt zu werden. Das ist jetzt die Aufgabe. Da hilft es nicht, jetzt in Selbstmitleid zu verfallen, sondern die Situation so anzunehmen, wie sie ist", sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß im Sportschau-Interview.

Den Schwaben gelang in den letzten fünf Spielen kein Sieg, nur zwei Punkte holte das Team in diesem Zeitraum. Bereits fünf Punkte beträgt der Rückstand auf die Plätze im internationalen Geschäft.

Demirovic und Woltemade treffen für den VfB

Gegen Leverkusen war dem VfB ein perfekter Start gelungen. Ermedin Demirovic sorgte früh für die Führung (15. Minute). Nick Woltemade (48.) legte vor 59.000 Zuschauern nach, bevor Jeremie Frimpong (58.) verkürzte. Ein Eigentor von Granit Xhaka brachte die Stuttgarter erneut scheinbar sicher in Führung (62.), doch nach Treffern von Piero Hincapie (68.) und dem Eigentor von Angelo Stiller stand es nach 88 Minuten plötzlich 3:3. In der Nachspielzeit kam es noch dicker für den VfB: Patrick Schick erzielte den Siegtreffer für Bayer (90.+4).

"Eine Erklärung ist, dass wir insbesondere nach der 2:0-Führung zu schnell die Gegentore bekommen", sagte Hoeneß. "Aber zur Wahrheit gehört auch, dass die Art, wie die Tore fallen, schon brutal ist. Es waren jeweils Standardsituationen, aber Bälle, die vor die Füße des Gegners fallen. Das passiert schon mal. Aber zwei Mal in einem Spiel in dieser kurzen Zeit, das ist brutal. Dann ist der Gegner weiter im Spiel."

Hoeneß mit der Leistung des VfB zufrieden

Mit dem Auftreten seiner Mannschaft war Hoeneß in der Summe sehr zufrieden. "Es wird sicher in der Analyse Situationen geben, wo ich sage: Hier eine andere Entscheidung, oder hier. Aber ich möchte den Jungs heute keinen Vorwurf machen. Da habe ich eine Mannschaft gesehen, die gezeigt hat, dass sie nicht zufrieden war mit dem Start in das Kiel-Spiel und heute das Ding drehen wollte", sagte der VfB-Trainer.

Nick Woltemade ordnete die Leistung ähnlich ein, einzig das Ergebnis passte nicht. "Es war sehr niederschmetternd. Ich denke, wir machen ein sehr gutes Spiel. Es war ein richtiger Fight, ein richtig geiles Spiel auf geilem Niveau. Aber wir können uns wieder nicht belohnen", sagte der Torschütze zum 1:0, der mittlerweile neun Saisontreffer auf dem Konto hat.

Englische Woche für den VfB nach der Pause

Der VfB geht damit mit einem Negativerlebnis in die Länderspielpause. Im Anschluss steht eine Englische Woche auf dem Programm. Nach dem Spiel bei Eintracht Frankfurt (29.3.) geht es im Halbfinale des DFB-Pokals gegen RB Leipzig (2.4.), bevor der VfB zum VfL Bochum reist (5.4.).

