Fußball | Bundesliga Nach Verletzung gegen Berlin: Diagnose bei Noah Atubolu steht fest

Noah Atubolu wird dem SC Freiburg "bis auf Weiteres" fehlen. Der Torhüter prallte im Spiel gegen Union Berlin mit einem Mitspieler zusammen und musste anschließend ausgewechselt werden.

Schockmoment in Freiburg am Sonntag beim Spiel gegen Union Berlin: In der ersten Halbzeit prallt Torhüter Noah Atubolu mit Mitspieler Philipp Lienhart zusammen. Zuerst ging es weiter, in der 58. Minute musste Atubolu jedoch ausgewechselt werden. Wie die Breisgauer mitteilten, zog sich der 22-Jährige eine Kapselverletzung in der Schulter zu und werde deshalb "bis auf Weiteres" ausfallen.

Im Spiel gegen Union Berlin kam Florian Müller ins Spiel, der Atubolu auch in den kommenden Wochen vertreten dürfte. Der SC Freiburg machte keine Angaben, ob für Atubolu die Teilnahme an der U21-Europameisterschaft im Sommer (11. bis 28. Juni) gefährdet ist. In der Nachwuchsmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) war er zuletzt die Nummer eins.

