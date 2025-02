Fußball | 3. Liga Nach Sieg gegen Hansa: Das muss Waldhof Mannheim im Abstiegskampf mitnehmen Stand: 18.02.2025 13:30 Uhr

Nach dem 5:0 gegen Hansa Rostock hofft der SV Waldhof Mannheim auf bessere Zeiten in der 3. Liga. Das müssen die Mannheimer in den kommenden Spielen verinnerlichen.

Den letzten 5:0-Erfolg feierten die Mannheimer im August 2021 gegen den SV Meppen. Nach langer Zeit konnten die Mannheimer Fans am vergangenen Wochenende mal wieder einen so hohen Sieg bejubeln. Acht Pflichtspiele mussten die Anhänger auf so einen Moment warten. Nach den 90 Minuten gegen Hansa Rostock spürte man die Erleichterung des Mannheimer Trainers Bernhard Trares. "Auf jeden Fall war es schon mal ein Befreiungsschlag, ob es für die nächsten Wochen reicht, werden wir sehen. Wir müssen natürlich weitermachen und weiter konzentriert arbeiten, aber natürlich tun die fünf Tore uns gut", analysierte Trares nach dem Spiel gegenüber SWR Sport sachlich. Beim Sieg gegen Rostock waren bestimmte Dinge im Mannheimer Spiel allerdings besonders auffällig.

Warum lief es bei Mannheim gegen Rostock so gut?

Punkt eins: Die Chancenverwertung. Bereits der zweite Schuss der Mannheimer landete durch Felix Lohkemper im Tor des FC Hansa Rostock. Es war in dem Spiel der erste Abschluss des Stürmers, was der Nummer neun beim Thema Effektivität sicher gut tun wird. Auch die Tore von André Becker und des spielfreudigen Arianit Ferati werden der Mannheimer Offensive Selbstvertrauen geben.

Punkt zwei des Erfolgs: Die starke Anfangsphase der Mannheimer. Die 1:0-Führung gegen Rostock fiel bereits nach sieben Minuten. Zu diesem Zeitpunkt lag das Team am Wochenende davor gegen Saarbrücken bereits 0:2 zurück. Die Mannheimer waren in der Partie gegen Hansa Rostock von Beginn an hellwach, spielten zielstrebig nach vorne und zeigten sich in den Zweikämpfen bissig.

Das Motto des SV Waldhof Mannheim: Weiter immer weiter!

Dazu kommt, dass die Mannheimer gegen Rostock nie aufhörten, nach vorne zu spielen. Bereits nach weniger als 30 Minuten führte die Mannschaft bereits mit 3:0. Es hätten gegen schwache Rostocker im ersten Durchgang auch mehr Tore sein können. Die Gier nach noch mehr Treffern war das komplette Spiel zu spüren.

Punkt vier: Das Momentum auf Mannheims Seite. Mann muss ehrlicherweise erwähnen, dass die Mannheimer gegen Rostock auch das gewisse Spielglück auf ihrer Seite hatten. Kurz vor der Halbzeitpause hatte Hansa-Stürmer Haugen die große Chance auf 1:3 zu verkürzen. Nach der Aktion erzielte er im ersten Durchgang sogar noch einen Abseitstreffer. Die Mannheimer gingen am Ende doch ein wenig glücklich mit der 3:0-Führung in die Pause. Auch nach dem Seitenwechsel war Rostock die etwas bessere Mannschaft und hatte unter anderem Großchancen durch Fröhling. Dass Naderi eine Viertelstunde vor Schluss den unberechtigten Elfmeter für Rostock verschoss, sicherte den Mannheimern fast schon den Sieg. Rostock wirkte danach gebrochen, das Selbstbewusstsein war weg.

Mannheims-Keeper Bartels: Bockstark!

Außerdem war auffällig, dass Spieler wie Mannheim-Keeper Jan-Christoph Bartels über sich hinauswuchsen. Der Torwart hielt bereits im ersten Durchgang gegen Haugen stark und parierte im zweiten Durchgang einen Fröhling-Abschluss herausragend. Auch der gut geschossene Elfmeter von Haugen war stark vereitelt, ein guter Keeper kann im Abstiegskampf den Unterschied machen. Die entscheidende Frage, die sich stellt: War der Sieg gegen Rostock eine Eintagsfliege oder kann Mannheim im nächsten Spiel nachlegen? Am Sonntag trifft der SV Waldhof Mannheim mit dem VfL Osnabrück auf einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf (16:30 Uhr). Dann wird sich zeigen, ob die Mannschaft an den Erfolg gegen Rostock anknüpfen kann.

Sendung am Sa., 15.2.2025 14:00 Uhr, SWR Sport, SWR