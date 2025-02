Fußball | Youth League Nach Madrid und Turin: U19 des VfB Stuttgart fordert den FC Liverpool Stand: 10.02.2025 11:00 Uhr

Mit Platz fünf in der Ligaphase der UEFA Youth League hat sich die U19 des VfB Stuttgart sehr gut verkauft. Im Sechzehntelfinale wartet nun mit dem FC Liverpool der nächste namhafte Gegner auf die Schwaben.

"Also wenn es für mich nicht besonders wäre wüsste ich nicht, ob dann überhaupt noch Blut durch meine Adern fließt." Die Aussage von Trainer Nico Willig zum kommenden Gegner ist unmissverständlich. Am Dienstag (11.02./14 Uhr, Gazi-Stadion auf der Waldau) empfängt die U19 des VfB Stuttgart den großen FC Liverpool. Die Reds erscheinen mit der U19 allerdings in einem anderen Gewand als die Premier-League-Profis. Das macht die Vorbereitung für Willig und sein Trainerteam nicht leichter.

Siege gegen Prag, Juventus, Bergamo und Bern

Das Warm Up vor dem Aufeinandertreffen mit den Engländern bezeichnet der langjährige Coach der U19 auch als "eine Art Glücksspiel, weil man nie genau weiß, welche Spieler denn da kommen, ist ja bei uns genauso". Daher sei es besser, sich auf die eigene Mannschaft zu konzentrieren. Die Partie bezeichnet Willig als "50/50-Spiel".

In der Ligaphase belegten die "Jungen Wilden" hinter Inter Mailand, Sporting Lissabon, Salzburg und Barcelona den starken fünften Platz, Siege gab es unter anderem gegen Juventus Turin und Atalanta Bergamo. Damit lieferten die Stuttgarter deutlich ab als die Engländer, die sich mit Rang 19 begnügen mussten und damit die Reise in die baden-württembergische Landeshauptstadt antreten müssen. Ein Rückspiel gibt es übrigens nicht.

Nach Startschwierigkeiten und einem 0:1 bei Real Madrid habe man mehr und mehr Selbstvertrauen entwickelt. "Wir haben unsere Fußballkultur international entwickelt" und den berühmten "Schalter umgelegt", so Willig. Das sei der Benefit der internationalen Spiele.

National belegte die Willig-Elf punktgleich mit Hoffenheim den zweiten Platz in der regionalen Vorrunde der U19-DFB-Nachwuchsliga, die zur Saison 2024/2025 reformiert wurde. In der Hauptrunde müssen die Stuttgarter Vierter werden, um ins Achtelfinale um die deutsche Meisterschaft einzuziehen.

Auch für Lauri Penna war die bisherige Reise etwas Besonderes. Der 18-Jährige, der die Nummer 10 auf dem Rücken trägt, wurde kürzlich beim Junior-Cup in Sindelfingen zum Spieler des Turniers gekürtund ist heiß auf die Partie gegen die Engländer. "Dieses Jahr ist schon nochmal was anderes, weil wir international spielen und auch die Profis Champions League spielen. Das hat schon was Besonderes", sagt Penna.

Noch etwas stolzer im Brustring

"Ich freue mich, das nach außen tragen zu können und auch, dass wir mit der U19 ziemlich gut in der Gruppenphase waren. Wir haben Lust, uns zu zeigen, und gute Chancen, in allen Wettbewerben was zu reißen", erzählt Penna, der sich das Spiel zwischen Liverpool und Leverkusen angeschaut und bei den Reds gute Einzelspieler ausgemacht hat.

Lauri Penna macht dieses Jahr Abitur und nennt im Gespräch mit SWR Sport Jude Bellingham (Real Madrid) und Pedri (FC Barcelona) als Idole, zu denen er aufschaut. Und wer weiß, vielleicht spielt sich der Youngster durch die Auftritte in der UEFA Youth League auf den Radar solcher Klubs. Gegen Liverpool hat er am Dienstag die Chance dazu.