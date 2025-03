Handball | Bundesliga Nach Ludwigsburger Auswärtsspiel: Liga prüft Sanktionen gegen Thüringer Trainer Stand: 17.03.2025 17:08 Uhr

Pöbelndes Publikum, Beschimpfungen und die verbale Eskalation des Trainers: Nach einem Auswärtsspiel der Ludwigsburger Handballerinnen prüft die Liga Sanktionen gegen den Thüringer HC.

Nach der Wutrede des Thüringer Handball-Trainers Herbert Müller prüft die Frauen-Bundesliga (HBF) Sanktionen. Man habe ein Ermittlungsverfahren wegen unsportlichen Verhaltens aufgenommen, wie Liga-Sprecher Tim Andler der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Die Liga wolle noch eine Stellungnahme des THC abwarten. Zuvor hatte der MDR berichtet.

Nach dem 22:23 im Topspiel gegen Tabellenführer HB Ludwigsburg und einigen umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen hatte Müller noch auf dem Feld die Unparteiischen, den Gegner und die Liga massiv attackiert. "Wir hätten hier einen Punkt verdient gehabt. Aber man hat uns nicht gelassen. Das war heute 60 Minuten lang sieben gegen neun", polterte Müller los und redete sich immer weiter in Rage.

Smits reagiert auf pöbelndes Publikum

Auch auf den Rängen spielten sich unschöne Szenen ab. Die Fans des Heimteams buhten lautstark und zeigten bisweilen gar Mittelfinger. Die HB Ludwigsburg berichtete in einer Mitteilung zudem von üblen Beleidigungen, wollte sich auf Anfrage des SWR Sport wegen des aktuell laufenden Verfahrens darüber hinaus aber nicht äußern.

Für die Ludwigsburgerinnen war all das schon in der Halle kaum zu fassen. "Es ist immer schwer hier zu spielen. Aber ihr müsst auch ein bisschen Respekt haben. Uns den Stinkefinger zu zeigen, gehört nicht zu unserem Sport", sagte HBL-Kapitänin Xenia Smits nach der Partie am Hallenmikro.

Siebenmeter als Auslöser?

Auslöser für den Ärger von Trainer und Fans soll eine Szene beim Stand von 21:22 aus Sicht der Thüringerinnen gewesen sein. Xenia Smits bekam in den Schlussminuten einen umstrittenen Siebenmeter zugesprochen. "Nicht genug, dass die eh alle Vorteile dieser Welt haben. 50.000 Mal mehr Geld als andere und dann kriegen die noch alle Unterstützung, die sie brauchen. Ständig und von allen Seiten", schimpfte THC-Trainer Müller.

Der sichtlich aufgebrachte Thüringer Coach wandte sich anschließend direkt an einen Schiedsrichterbeobachter in der Halle. "Wenn du das nicht gesehen hast hier, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Was hier heute passiert ist. Man muss auch mal die Wahrheit sagen und kann nicht immer nur schweigen", meckerte Müller: "Ich wünsche Ludwigsburg alles Gute - oder wie sie heißen".

Ludwigsburg holt Hauptrunden-Meisterschaft

Bereits vor der aktuellen Saison war das Handball-Bundesligateam von der SG BBM Bietigheim zur HB Ludwigsburg gewechselt. Im Januar dann war der Thüringer HC in Ludwigsburg zu Gast. Das Spiel entschied die HBL mit 40:32 für sich.

Mit dem Sieg am Samstag beim Team von Trainer Müller bauten die Ludwigsburgerinnen ihre Tabellenführung in der Bundesliga aus und sicherten sich damit drei Spieltage vor dem Ende die Hauptrunden-Meisterschaft.

Sendung am Mo., 17.3.2025 18:40 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg