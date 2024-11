Handball | Bundesliga Bietigheim verspielt Sieg gegen Leipzig Stand: 21.11.2024 20:49 Uhr

Am Donnerstagabend führten die Handballer der SG BBM Bietigheim zwischenzeitlich mit fünf Toren Vorsprung gegen den SC DHfK Leipzig. Als Sieger gingen aber die Gäste vom Feld.

Als Till Hermann nach etwas mehr als 40 Spielminuten zum Zwischenstand von 22:17 für Bietigheim traf, schien die SG BBM zum Auftakt des 11. Spieltags in der Handball-Bundesliga auf einem guten Weg in Richtung Heimsieg. Doch eine Schwächephase der Gastgeber und stärker werdende Leipziger sorgten dafür, dass das Spiel binnen zehn Minuten gedreht wurde. In der 51. Minute führten die Sachsen auf einmal mit zwei Toren, aus Bietigheimer Sicht stand es 25:27.

Semper sorgt für die Entscheidung

Von diesem Moment an entwickelte sich ein echter Handball-Thriller zwischen Bietigheim und Leipzig. Die SG BBM schaffte den Anschluss, beim Spielstand von 28:28 ging es nach einer Auszeit in die letzten eineinhalb Minuten. Dort traf Franz Semper aus rund zehn Metern, Sekunden vor dem Ende verpasste Tom Wolf mit einem Wurf aus der Distanz den möglichen Ausgleich. So musste sich die SG BBM Bietigheim nach einer lange sehr ansprechenden Leistung dennoch geschlagen geben - 28:29 der Endstand.

Leipzig feiert ersten Auswärtssieg der Saison

Bester Schütze der Partie war Leipzigs Viggo Kristjansson mit neun Treffern, erfolgreichster Akteur auf Seiten der Bietigheimer war Tom Wolf mit sieben Toren. Bietigheim verpasste den ersten Heimsieg in dieser Saison, während Leipzig seinen ersten Auswärtssieg feiern konnte.

SG BBM Bietigheim - SC DHfK Leipzig 28:29 (17:14) Tore Bietigheim: Wolf (7/2 Siebenmeter), Fischer (5), Strosack (4), Vlahovic (3), Nicolaus (3), Claus (2), Hermann (2), Barthe (1), de la Pena (1) Tore Leipzig: Kristjansson (9/2), Preuss (4), Runarsson (3), Witzke (3), Binder (3), Semper (3), Ernst (1), Krzikalla (1), Mamic (1), Peter (1)

Sendung am Fr., 22.11.2024 6:00 Uhr, SWR Aktuell am Morgen, SWR Aktuell