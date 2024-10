Eishockey | DEL Nach Blitzstart: Adler Mannheim gewinnen Krimi gegen Nürnberg Stand: 02.10.2024 22:17 Uhr

Die Adler Mannheim haben in der Deutschen Eishockey Liga einen knappen 5:4-Erfolg gegen die Nürnberg Ice Tigers gefeiert.

Das Team von Dallas Eakins startete optimale in die Begegnung. Gerade einmal 43 Sekunden waren gespielt, als John Gilmour die Kurpfälzer nach Vorarbeit von Tom Kühnhackl mit 1:0 in Führung brachte. Die Freude in einer wilden Anfangsphase währte aber nur kurz, weil Cole Maier rund 20 Sekunden später für die Franken ausglich.

Die Mannheimer machten nun mächtig Dampf und drängten auf die erneute Führung, die in der achten Minute fast folgerichtig fiel. Markus Hännikäinen setzte nach und ließ Nürnbergs Keeper Niklas Treutle keine Chance.

Die Adler waren bis zur Drittelpause weiter die aktivere Mannschaft, verpassten aber weitere Tore. Das sollte sich gleich zu Beginn des zweiten Abschnitts rächen, weil Jeremy McKenna für die Ice Tigers das 2:2 markierte. Sehr zur Freude von Ice-Tigers-Assistenzcoach Jochen Hecht, der Mannheimer Eishockey-Legende.

Keeper Tiefensee hält den Adler-Sieg fest

Nach einer knappen halben Stunde hatten die Mannheimer dann eine Zwei-Tore-Führung herausgeschossen. Zunächst hielt Kühnhackl den Schläger in einen Distanzschuss (24.), dann traf Daniel Fischbuch im Powerplay (27.). Weiter absetzen konnten sich die Mannheimer aber nicht - im Gegenteil. Jake Ustorf brachte die Ice Tigers wieder auf 3:4 heran.

Luke Esposito beruhigte die Nerven der Adler-Fans in der 36. Minute etwas, als er nach Vorarbeit von Matthias Plachta zum 5:3 traf. Mit diesem Ergebnis ging es ins Schlussdrittel, in dem die Mannheimer nach dem Treffer von Jeremy McKenna noch mehrmals um den Sieg zittern mussten. Keeper Arno Tiefensee hielt den Erfolg aber letztlich fest.

Sendung am Do., 3.10.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4