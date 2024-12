Fußball | 2. Bundesliga FCK-Totalausfall in Darmstadt: "Das war keine Betze-Mentalität" Stand: 15.12.2024 10:58 Uhr

Der FCK kommt beim SV Darmstadt 98 unter die Räder und ist mit dem 1:5 noch gut bedient. Spieler und Trainer der Roten Teufel finden nach dem Schlusspfiff klare Worte.

Sieben Spiele war der 1. FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga ungeschlagen. Dank der Serie hatte sich der FCK einen Platz in der Spitzengruppe erkämpft, mit einem Sieg in Darmstadt wäre gar der Sprung auf Platz eins möglich gewesen.

Doch daraus wurde nichts. Von der ersten Sekunde an war der FCK beim 1:5 (0:2) chancenlos und ließ alles vermissen, was das Team in den vergangenen Wochen ausgezeichnet hatte. "Nicht in die Zweikämpfe gekommen, mit Ball wenige Lösungen gefunden, viele Fehler gemacht", zog Kapitän Marlon Ritter im Sportschau-Interview ein Fazit.

FCK-Trainer Anfang vermisst die Basics

Seinen Trainer wurmte vor allem, dass es bei der Darbietung an grundlegenden Dingen gemangelt hatte. "Es hatte nix damit zu tun, dass in der Ordnung etwas nicht gepasst hat, sondern es hat die Bereitschaft gefehlt, hier mitzugehen", sagte Markus Anfang, dessen Team sich ein ums andere Mal mit einfachen langen Bällen düpieren ließ. "Da hätten wir uns wesentlich besser anstellen können. Man hat solche Tage, so gebrauchte Tage. Ich glaube, heute hätten wir gegen jede Mannschaft verloren."

Anfang kündigte eine schonungslose Analyse an. "Wir können ja nicht sagen: 'Wir haben mal 5:1 verloren und das ist halt mal passiert'. Das wird nicht der Fall sein. Wir werden darüber sprechen müssen", sagte der 50-Jährige über die kostenlose Lehrstunde für sein Team. "Grundtugenden, die wir brauchen zum Fußballspielen, müssen wir abrufen. Du brauchst die Bereitschaft, Wege zu machen und Zweikämpfe zu führen. Das haben wir vermissen lassen."

Heuer: "Das war keine Betze-Mentalität"

Abwehrspieler Jannis Heuer fehlten zunächst die Worte, bevor er die Leistung mit nur vier Worten ziemlich treffend zusammenfasste. "Das war keine Betze-Mentalität", sagte der Abwehrspieler. "Das war nicht FCK aus den letzten Wochen. Wir müssen das gut aufarbeiten."

Mit den Lilien sei der FCK "auf eine Top-Mannschaft getroffen, die uns an die Wand gespielt hat", sagte Heuer. "Am Ende tut es mir leid für die mitgereisten Fans, dass wir so ein Gesicht gezeigt haben. Das darf uns auf jeden Fall nicht mehr passieren."

Fans feiern den FCK trotzdem

Apropos Fans: Die hatten im Gegensatz zur Mannschaft auch an diesem dunklen Darmstädter Abend einen Sahnetag erwischt und das Team trotz des unerklärlichen Leistungseinbruchs bis zum Abpfiff unterstützt und auch nach dem Spiel gefeiert.

Dass dies nicht alltäglich und etwas besonderes ist, stellten alle FCK-Akteure nach dem Abpfiff heraus. "Danke, danke, danke, dass wir so eine Unterstützung erfahren dürfen", sagte Heuer. "Das zeigt vielleicht auch, wie sehr wir beim FCK zusammengewachsen sind", sagte Angreifer Daniel Hanslik, der den Ehrentreffer für die Lauterer erzielt hatte.

FCK trifft auf den 1. FC Köln

Ob der schwache Auftritt am Böllenfalltor ein Ausrutscher bleibt? "Das ist gar nicht entscheidend", sagte Anfang. "Wichtig ist, was die Jungs am kommenden Wochenende für eine Reaktion zeigen. Wir können nichts wieder wettmachen: Das Ergebnis steht", so Anfang. "Und das wird uns auch begleiten. Wir können nur die Dinge, die kommen, in Zukunft besser machen."

"Eine Niederlage ist immer ein Warnschuss. Ich glaube, alle sind jetzt wach", sagte Kapitän Ritter. Eine deutlich wachere Leistung wird der FCK auch im letzten Spiel des Jahres brauchen. Am kommenden Sonntag (22.12.2024) erwarten die Roten Teufel mit dem 1. FC Köln das nächste Top-Team. Um mit einem positiven Ergebnis in die Winterpause zu gehen, wird der FCK dann ein ganz anderes Gesicht zeigen müssen.

