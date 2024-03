Oktagon in Stuttgart MMA-Kämpfer Christian Jungwirth siegt bei seinem "Heimspiel" in Stuttgart Stand: 24.03.2024 11:24 Uhr

Christian Jungwirth traf am Samstagabend bei "Oktagon 55" in Stuttgart auf einen alten Rivalen - und blieb siegreich. Vor rund 15.000 Zuschauern war es für den MMA-Kämpfer aus Bopfingen ein Heimspiel.

MMA-Kämpfer Christian Jungwirth ließ erst gar keine Zweifel darüber aufkommen, wer bei seinem "Heimspiel" in der ausverkauften Stuttgarter Schleyerhalle das Sagen hatte. Vor 15.000 Zuschauern traf Jungwirth bei "Oktagon 55" am Samstagabend auf den Slowaken Robert Pukac. Der Bopfinger setzte sich souverän nach fünf Runden durch Punktentscheid (50-45, 49-46, 50-45) durch.

Christian Jungwirth ist nach den Kampf überglücklich

Danach war Jungwirth überglücklich, bedankte sich beim Publikum, das ihn lautstark angefeuert hatte. Und freute sich auf eine gaz besondere Belohnung. "Das tollste ist: Meine kleine Tochter hat jetzt Ferien und ich kann mich jetzt zwei Wochen mit ihr beschäftigen", sagte er. Aktive Erholung also!

Der 37-jährige Schwabe war schon mit breiter Brust in den Kampf gegangen. "Er kommt zu mir nach Hause und da hat er nichts verloren. Ich werde ihm zeigen, wer hier der Chef ist und das bin ich", hatte er vorab gesagt.

Es war bereits das zweite Aufeinandertreffen mit dem jüngeren, aber zugleich erfahreneren Pukac. Im März 2022 konnte sich Jungwirth, der erst im Alter von 30 Jahren seinen ersten professionellen Kampf bestritten hatte, durchsetzen. Pukac, dem Jungwirth in dem Kampf förmlich die Motivation zum Weitermachen raubte, gab damals nach Runde zwei auf.

YouTube-Video von SWR Sport: "MMA-Fighter Christian 'The Kelt' Jungwirth: Von Fehlern und ersten Kämpfen 3/5"

Jungwirth: "Pukac hat ein Ego-Problem"

Auch deshalb, meint Jungwirth, hätte Pukac ihn nun erneut herausgefordert. "Er hat wegen des ersten Kampfs ein Ego-Problem und hat versucht, das jetzt wieder gerade zu bügeln. Aber da war er bei mir an der falschen Adresse", sagt der VfB-Fan, der einst als Torwart in mehreren Jugendmannschaften des Bundesligisten spielte.

Wer ist MMA-Kämpfer Christian Jungwirth?

Christian Jungwirth, der den Ringnamen "The Kelt" (der Kelte) trägt, hat eine bewegte Vergangenheit. Der Traum vom Leben als Profifußballer platzte, Verletzungen und eine Depression rissen ihn in ein tiefes Loch. Er nahm an Hooligan-Kämpfen teil und fand später den Weg übers Boxen zu den Mixed Martial Arts.

Was ist Mixed Martial Arts (MMA)? MMA ist die Abkürzung für "Mixed Martial Arts". Ein Kampfsport, der im Grunde einen Mix aus allen wichtigen Kampfstilen darstellt. Gekämpft wird im achteckigen Käfig, erlaubt ist fast alles. Nur Schläge auf den Hinterkopf, Tiefschläge, Kratzen sowie Stechen und Greifen in Körperöffnungen sind verboten. Dass auch im Bodenkampf geschlagen und zum Teil getreten werden darf, ist der größte Unterschied zu anderen Vollkontaktsportarten.

Die dunklen Zeiten sind nun Vergangenheit. Beim MMA - dort fühlt er sich wohl, dort fühlt sich der 1,81 große Familienvater zu Hause. "Für diesen Sport bin ich geboren, für diesen Sport bin ich gemacht", sagt er.

22 Profikämpfe hat Jungwirth bisher absolviert, 14 davon konnte er gewinnen. Technisch und taktisch haben ihm die erfahrenen Kämpfer meist etwas voraus, doch Jungwirths Ausdauer, Durchhaltevermögen, Beharrlichkeit und unbändige Energie sind nicht zu unterschätzen.

Christian Jungwirth bei seinem bislang letzten MMA-Sieg im März 2023 gegen den Spanier José Antonio Martín Reis.

So wie in seinem bisher letzten Kampf gegen den Griechen Ioannis Palaiologos im September vergangenen Jahres, in dem er sich bei einem Arm-Hebel des Gegners schwer am Ellenbogen verletzte, weil er nicht abklopfte. Doch auch nach der anschließenden Operation kämpfte er sich schnell zurück.

MMA in Stuttgart: Jungwirth nur einer von vielen deutschen Kämpfern bei Oktagon 55

In Stuttgart trat er vor heimischem Publikum nun also erstmals nach seiner Verletzung wieder an. Jungwirth kämpfte dabei im sogenannten Weltergewicht bis 77,1 Kilo, das zwischen Leicht- und Mittelgewicht liegt.

Doku über Christian "The Kelt" Jungwirth - 5 Folgen auf YouTube In einer fünfteiligen Doku-Serie blicken wir auf das bewegte Leben des als Underdog gefeierten MMA-Kämpfers Christian Jungwirth. Die Folgen erscheinen in den Tagen rund um den Kampf von "The Kelt" gegen Robert Pukac am 23. März in Stuttgart. Die Filme sind auf dem YouTube-Kanal "SWR Sport" zu sehen.

Sein Kampf am Samstagabend war aber nicht der einzige. Insgesamt gab es über den Abend elf weitere Kämpfe in unterschiedlichsten Gewichtsklassen, darunter vier weitere Hauptkämpfe. Auch zwei Frauen-Kämpfe standen auf dem Programm. Mit dabei waren neben Jungwirth auch acht weitere Deutsche.

Mehr zum Thema MMA