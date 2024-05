SWR1 Stadion | Samstag 14 -18 Uhr Das Abschiedsspiel: SC Freiburg gegen 1. FC Heidenheim Stand: 10.05.2024 09:30 Uhr

Es ist soweit und eigentlich immer noch undenkbar: Christian Streich wird den SC Freiburg zum allerletzten Mal vor heimischem Publikum coachen.

Holt der SC Freiburg im letzten Heimspiel von Streich wieder Punkte?

Das Spiel gegen Heidenheim ist ist das letzte Heimspiel für einen Mann, der in Südbaden Kult und im Rest der Republik Sympathieträger ist: Christian Streich, einer, der über Fußball in Freiburg alles weiß und auch sehr vieles über die Weltenläufte, hört auf. Sein vorletztes Spiel als Freiburger Trainer ist gegen die einzige Mannschaft, deren Coach noch länger im Amt ist als er: Heidenheims Frank Schmidt.

Zwei erfolgreiche Langzeit-Trainer

Der ist seit 2007 in Heidenheim im Amt, seit 17 Jahren also. Christian Streich, seit 2012 Trainer in Freiburg, kommt auf 12 Jahre, zusammen sind das 29 Trainerjahre. Im Spiel aber geht es nicht nur um verdiente Trainer, beide Teams wollen Punkte und die Freiburger rechnen sich durchaus noch Chancen auf einen Platz im internationalen Fußball aus.

Schafft der 1. FC Kaiserslautern den Klassenerhalt?

Berlin, Berlin, sie fahren nach Berlin, und das nicht nur zum Pokalfinale, sondern bereits jetzt, zum Auswärtsspiel gegen Hertha BSC. Gewinnen die Lauterer dort, schaffen sie aus eigener Kraft den Klassenerhalt. Und dann werden sie in der Pfalz Friedhelm Funkel feiern: das Trainer-Urgestein hat es mit Geduld und Ruhe erreicht, die Mannschaft wieder an sich glauben zu lassen. Der Pokalfinalist kann im Olympiastadion in Berlin gegen die Hertha den Nichtabstieg perfekt machen und damit eine gelungene Generalprobe für das Pokalfinale an gleicher Stelle gegen Bayer Leverkusen hinlegen.

