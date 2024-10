Fußball | Bundesliga Mit Trotz nach Turin: VfB vor nächstem Highlight gegen Juve Stand: 21.10.2024 18:53 Uhr

Der VfB Stuttgart steht in der Champions League vor dem nächsten Highlight – und bereits unter Druck. Davon aber will sich das Team gegen Juventus Turin nicht beeindrucken lassen.

Als die Delegation des VfB Stuttgart am Montag den Flieger nach Turin bestieg, war die deutliche Niederlage von München schon wieder Vergangenheit. "In aller Kürze" hatte Trainer Sebastian Hoeneß mit seinem Team das ernüchternde 0:4 beim FC Bayern am Sonntag aufgearbeitet, um beim Champions-League-Highlight gegen Juventus "ein anderes Gesicht zu zeigen".

Man müsse für Dienstag (21.00 Uhr) und den Kracher gegen die Alte Dame "die richtigen Schlüsse ziehen", forderte Hoeneß mit Nachdruck. Hatte in den Koffer nach Turin aber auch die Zuversicht der vergangenen Wochen gepackt: "Das haben wir immer geschafft. Und wir werden es auch diesmal schaffen."

Juventus Turin: Viele Wege führen zur Defensive

Um die Schwere der Aufgabe weiß Hoeneß gleichwohl: Juve sei "sehr stark einzuschätzen", sagte er auf der Pressekonferenz im Juventus Stadiums am Montagnachmittag. Hoeneß ist überzeugt: Die Turiner werden versuchen "das Spiel an sich zu reißen". Zudem "kennen sie viele Wege, zu verteidigen."

Nach den Bayern ist vor Turin - SWR-Sport-Reporter Michael Bollenbacher am Sonntag aus Turin:

Ein Sieg aber wäre enorm wichtig für die Schwaben. Denn mit nur einem mageren Zähler (1:1 gegen Sparta Prag) fiel die Ausbeute in der Königsklasse in den zwei Spielen bisher dürftig aus. Um nicht vorzeitig ins Hintertreffen zu geraten, sollte Stuttgart in Turin punkten, wenngleich Hoeneß klarmachte, dass er "noch nicht auf die Tabelle" schaue.

Nübel glaubt: "Es ist eklig gegen uns"

Dass die Schwaben auch gegen die ganz Großen mithalten können, hatten sie zum Auftakt beim unglücklichen 1:3 bei Titelverteidiger Real Madrid gezeigt. In Turin warte nun erneut eine "mega Aufgabe" auf den VfB, meinte Nationaltorwart Alexander Nübel: "Ein Champions-League-Abend in Turin – es gibt Schlechteres."

Daran ändert auch die Niederlage in der Bundesliga bei den Bayern nichts. Der Vizemeister will bei sich bleiben, sich an die eigenen Stärken erinnern, trotz allem wieder „unseren Ballbesitz spielen“. Denn dann, davon ist Nübel überzeugt: "Ist es eklig gegen uns", ergänzte Nübel auf der Pressekonferenz.

Intensive Wochen für den VfB

Dem VfB stehen heiße (englische) Wochen bevor. Nach Juve geht es gegen Kiel, Kaiserslautern (Pokal), in Leverkusen, bei Atalanta Bergamo und gegen Frankfurt vor der nächsten Länderspielpause Schlag auf Schlag.

Im Gegensatz zum VfB hat Juve einen perfekten Start in die Champions League hingelegt. Das Team von Trainer Thiago Motta gewann gegen Eindhoven (3:1) und in Unterzahl bei RB Leipzig (3:2).

Sendung am So., 20.10.2024 22:05 Uhr, SWR Sport, SWR