Schwere Vorwürfe durch Athletinnen Missstände im Turnen: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein Stand: 06.02.2025 14:27 Uhr

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Nötigung in mehreren Fällen am Kunst-Turn-Forum Stuttgart eingeleitet.

Vor dem Hintergrund der jüngst erhobenen Vorwürfe ehemaliger Turnerinnen zu mutmaßlichen Missständen am Kunst-Turn-Forum Stuttgart sei nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, teilten die Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg am Donnerstag per Pressemitteilung mit. Dabei gehe es um den Verdacht der Nötigung in mehreren Fällen, so die zuständigen Stellen weiter.

Durchsuchungen von mehreren Objekten

Das Verfahren richte sich gegen einen Beschuldigten, der als Trainer am Kunst-Turn-Forum Stuttgart tätig war. Am Donnerstag, 6. Februar habe das LKA mehrere Objekte durchsucht und dabei Unterlagen sichergestellt. Diese werden nun ausgewertet. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa wurden unter anderem die Geschäftsstelle des Schwäbischen Turnerbunds (STB) und das Kunst-Turn-Forum durchsucht.

Der Deutsche Turner-Bund (DTB) teilte mit, dass ihn die Ermittlungen als sogenannten Dritten betreffen. Weder der DTB noch Verantwortliche des DTB seien Beschuldigte des laufenden Ermittlungsverfahrens. Beide Verbände begrüßten in Stellungnahmen die strafrechtliche Aufarbeitung.

Schwäbischer Turnerbund mit personellen Konsequenzen

Seit Ende Dezember gab es zahlreiche öffentliche Stellungnahmen, in denen bislang vor allem ehemalige Turnerinnen Missstände an Stützpunkten in Deutschland kritisiert haben. Angeführt von den früheren Auswahlturnerinnen Tabea Alt und Michelle Timm waren vor allem gegen die Arbeit in Stuttgart schwere Vorwürfe erhoben worden.

Der STB hatte am Turnstützpunkt Stuttgart auch "nachhaltige personelle Konsequenzen" gezogen, wie Matthias Ranke, Vize-Präsident Geschäftsführung des STB, gegenüber SWR Sport vor ein paar Wochen bestätigte. Eine Trainerin und ein Trainer mussten gehen. Die Kündigung an die beiden Trainer war nach SWR-Informationen mündlich ausgesprochen worden. Darüber hinaus sind DTB und STB mit der Aufklärung beschäftigt. Dafür wurde Mitte Januar auch eine Kanzlei aus Frankfurt am Main hinzugezogen.

