Fußball | Bundesliga "Merci, liebe Mainzer" - Martin Schmidt verlässt die 05er mit sofortiger Wirkung Stand: 07.02.2025 15:48 Uhr

Der frühere Trainer und Sportdirektor hatte sich zuletzt aus privaten Gründen in eine beratende Rolle zurückgezogen. Nun beendet der Schweizer seine Tätigkeit.

Martin Schmidt beendet seine Tätigkeit bei Mainz 05, das gab der Kub am Freitag bekannt. Insgesamt war Schmidt in verschiedenen Positionen zwölf Jahre für die 05er tätig. Trainer der U23, Chefcoach, Sportdirektor und zuletzt als Berater. Nach zwischenzeitlichen Trainerjobs beim VfL Wolfsburg und dem FC Augsburg war Schmidt Ende 2020 an den Bruchweg zurückgekehrt.

Für Schmidt ist der Abschied mit "sehr vielen Emotionen" verbunden. Nun sei aber der richtige Zeitpunkt, um sich zu verabschieden. "Mainz hat mein Leben geprägt und mit einem Rucksack voller Erfahrungen, Erfolge und unvergesslichen Momenten der Freude kann ich nun neue Projekte und Herausforderungen ins Auge fassen. Merci, liebe Mainzer", so der 57-Jährige.

Heidel: Schmidt und Mainz - das hat gepasst

"Während unserer Zusammenarbeit bei Mainz 05 durften wir seit 2010 viele besondere Momente zusammen erleben. Er hat sowohl als Trainer als auch als Sportdirektor mehrere emotionale Abstiegskämpfe erfolgreich bestritten, konnte erstmals in der Klubhistorie direkt in die Gruppenphase der Europa League einziehen und dem Verein auch in neuer Rolle als Sportdirektor und Berater mit seiner Fußballexpertise weiterhelfen", so Vorstandsvorsitzender Christian Heidel in einer Mitteilung. Schmidt habe mit seiner fröhlichen Art hervorragend in die offene, herzliche Kultur unseres Vereins und unserer Stadt" gepasst.

