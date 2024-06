Fußball | Bundesliga Medienberichte: Serhou Guirassy verlässt den VfB Stuttgart Stand: 26.06.2024 20:39 Uhr

Auch dank Serhou Guirassy wird der VfB Stuttgart überraschend Vizemeister. Doch der Top-Stürmer will weg. Aber er bleibt wohl in der Bundesliga.

Top-Stürmer Serhou Guirassy verlässt laut Medienberichten den deutschen Vize-Meister VfB Stuttgart und wechselt zum Bundesliga-Rivalen Borussia Dortmund. Wie die "Stuttgarter Nachrichten" und die "Stuttgarter Zeitung" berichten, soll der 28-Jährige seine Ausstiegsklausel aktiviert haben.

Bei finalen Verhandlungen mit potenziellen neuen Arbeitgebern sei dann die Entscheidung zugunsten des BVB gefallen, hieß es. Sollte der Deal nicht in letzter Sekunde noch platzen, werde Guirassy in Dortmund einen langfristigen Vertrag unterschreiben.

Viele Klubs waren an Serhou Guirassy interessiert

Auch die AC Mailand und die beiden Premier-League-Clubs FC Arsenal und FC Chelsea sollen an dem Auswahlspieler Guineas interessiert gewesen sein. Laut Medien soll es um eine Ausstiegsklausel zwischen 18 und 20 Millionen Euro gehen. Demnach soll der BVB sein erstes Angebot noch einmal nachgebessert und so den Zuschlag erhalten haben. Das Gehalt von Guirassy werde deutlich steigen, auch von einem Handgeld in Millionenhöhe ist die Rede.

Ito ist schon weg - Folgt Waldemar Anton?

Mit 28 Toren hatte Guirassy großen Anteil daran, dass der schwäbische Fußball-Bundesligist hinter Meister Bayer Leverkusen Zweiter wurde und in der kommenden Saison in der Champions League startet. 2022 hatte der damalige Stuttgarter Sportdirektor Sven Mislintat, der inzwischen wieder für den BVB arbeitet, den Stürmer von Stade Rennes nach Stuttgart geholt. Guirassys Vertrag beim VfB läuft noch bis zum 30. Juni 2026.

Guirassy wäre nach Hiroki Ito (zum FC Bayern) der zweite Eckpfeiler der Erfolgsmannschaft, der die sicher Schwaben verlässt. Zudem soll Kapitän und Innenverteidiger Waldemar Anton ebenfalls vor einem Wechsel nach Dortmund stehe.

VfB Stuttgart formuliert bescheidenes Saisonziel

Mit dem Wissen um den drohenden Verlust mehrerer Leistungsträger hatte sich Fabian Wohlgemuth in einem Interview mit Deutschen Presse-Agentur bei seinem Saisonziel für die kommende Saison bescheiden gezeigt. "Wünschen dürfen wir uns einiges. Aber davon auszugehen, dass wir wieder Zweiter werden, wäre bestenfalls naiv", sagte Sportdirektor. "Das, was wir für das kommende Jahr tabellarisch anstreben, ist eine Platzierung zwischen zwölf und neun." Gegen ein besseres Abschneiden werde man sich aber natürlich nicht wehren.

Zumal Trainer Sebastian Hoeneß und sein Team gezeigt, wie eine große Überraschung gelingen kann. "Wie sehr die vergangene Saison des VfB Stuttgart von den normalen Maßstäben abgewichen ist, wird mit der Zeit immer deutlicher. Vom kranken Mann zum Vize und Champions-League-Teilnehmer – im Grunde unbeschreiblich, was Mannschaft und Trainer in kürzester Zeit erreicht haben", sagte Wohlgemuth. Der Weg des Klubs "zurück in die G5 der Bundesliga", also die oberen fünf Tabellenplätze, sei jedoch weit.

