Fußball | Bundesliga Mainzer Höhenflieger treffen auf Freiburger Bollwerk Stand: 12.03.2025 11:05 Uhr

Am Samstag empfängt der Tabellendritte Mainz 05 den Tabellenfünften SC Freiburg. Beide Teams sind auf Europapokal-Kurs und präsentieren sich aktuell in ausgezeichneter Form.

RB Leipzig gegen Borussia Dortmund - so lautet das vom übertragenden Sender genannte "Topspiel" am kommenden Samstag in der Bundesliga. Blickt man allerdings auf die Tabelle, so hat eine andere Begegnung das Prädikat "Topspiel" mehr verdient. Denn mit dem 1. FSV Mainz 05 und dem SC Freiburg treffen der Tabellendritte und der Tabellenfünfte im direkten Duell aufeinander. Zum Vergleich: Leipzig ist Sechster, Dortmund Zehnter.

Mainz 05 mit bester Zwischenbilanz der Vereinsgeschichte

Besonders die Saison der Mainzer überrascht im positivsten Sinne. Die Rheinhessen haben mit 44 Punkten nach 25 Spieltagen die beste Zwischenbilanz der Vereinsgeschichte. Ein Riesen-Unterschied zur Vorsaison, als 16 Punkte nach 25 Spieltagen die historische schwächste Ausbeute der 05er waren. Trainer Bo Henriksen hat aus einem Fast-Absteiger einen Champions-League-Kandidaten geformt.

Das Form-Hoch der Mainzer lässt sich auch an dieser Statistik ablesen: Mainz 05 hat zum dritten Mal in seiner Vereinsgeschichte innerhalb einer Saison vier Bundesliga-Spiele nacheinander gewonnen. Zuvor war das Anfang 2023 unter Trainer Bo Svensson (vier Siege) und Anfang der Spielzeit 2010/2011 unter Thomas Tuchel (sieben Siege) gelungen.

Atubolu schwer zu überwinden, Freiburg schwer zu schlagen

Mit dem SC Freiburg kommt am Samstag (15:30 Uhr, live in SWR1 Stadion) ein Gegner nach Mainz, der ähnlich erfolgreich unterwegs ist. Die Breisgauer sind seit sechs Bundesliga-Spielen ungeschlagen (vier Siege, zwei Unentschieden), das ist die längste Serie seit fast zwei Jahren. Der Sport-Club ist mit 41 Punkten mittendrin im Rennen um die Europapokal-Plätze und hat schon fast so viele Zähler gesammelt wie in der gesamten Vorsaison (42).

Besonders bemerkenswert ist die defensive Stabilität des SC Freiburg. Der Sport-Club hat in den vergangenen sechs Bundesliga-Spielen kein Gegentor kassiert und damit einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. Torhüter Noah Atubolu ist seit 576 Minuten unbezwungen, das bislang letzte Gegentor kassierte er Ende Januar gegen den FC Bayern. Den alten Vereinsrekord hielt Richard Golz.

Freiburg mag Mainz, aber Mainz ist heimstark

Der Sport-Club ist aktuell gegen keinen Bundesligisten länger ungeschlagen als gegen die Rheinhessen. In den vergangenen sieben Partien beider Teams gab es fünf Unentschieden und zwei Freiburger Siege. Der bislang letzte Mainzer Sieg gegen Freiburg liegt vier Jahre zurück, am 13. März 2021 schoss Robin Quaison das entscheidende Tor beim 1:0-Heimsieg gegen den SC.

Mainz hingegen kann sich aktuell auf seine Heimstärke verlassen. Seit acht Heimspielen sind die Rheinhessen ungeschlagen (sechs Siege, zwei Remis) und in den letzten vier davon gab es kein Gegentor. Zu Hause ist Mainz mit Keeper Robin Zentner seit 363 Minuten unbezwungen. Gegen Freiburg könnten die 05er einen neuen Vereinsrekord aufstellen: Fünf Bundesliga-Heimspiele in Serie ohne Gegentreffer gelangen noch nie.

Hinrunden-Duell endete torlos

Bei einem Duell zweier so formstarker Teams dürfen sich die Fans auf ein intensives Duell freuen, das aber keine Garantie für viele Tore bietet. Zu den den guten Defensiv-Statistiken auf beiden Seiten passt das Ergebnis aus der Hinrunde, als sich Freiburg und Mainz 0:0 trennten.

Sendung am Sa., 15.3.2025 14:00 Uhr, Stadion, SWR1 Rheinland-Pfalz