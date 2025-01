Fußball | Bundesliga Mainz-Sportdirektor Bungert zu möglichem Burkardt-Abgang: "Kann alle Zweifel ausräumen" Stand: 11.01.2025 15:05 Uhr

Durch seine Leistungen im Jahr 2024 hat sich Stürmer Jonathan Burkardt vom 1. FSV Mainz 05 in die Notizbücher einiger Topklubs gespielt. Nun macht Sportdirektor Niko Bungert eine klare Ansage.

Bungert sagte im Interview mit SWR1 Stadion, dass Burkardt die Rheinhessen in der laufenden Transferperiode nicht verlassen wird. "Er ist ein ganz elementarer Teil unserer Mannschaft. Wir würden nicht auf die Idee kommen, da aktuell was dran zu ändern", so der Sportdirektor. "Auch Jonny selbst ist als Typ und Person total aufgeräumt. Er weiß, was er an uns hat und dass diese Saison überragend gut läuft. Ihm macht es Spaß, Teil dieses Teams zu sein. Daher kann ich alle Zweifel ausräumen, dass da in den nächsten drei Wochen etwas passieren wird."

Eintracht Frankfurt soll an Jonathan Burkardt interessiert sein

Burkardt hat bereits zehn Saisontore erzielt. Vor allem Nachbar Eintracht Frankfurt soll großes Interesse an dem 24-Jährigen zeigen. Erst Recht, wenn Omar Marmoush die Hessen noch im Winter gen Manchester City verlassen sollte. Der Vertrag von Burkardt, der im Herbst in der deutschen Nationalmannschaft debütiert hatte, läuft bis 2027.

Bungert bekräftige indes, dass Mainz 05 selbst noch auf dem Transfermarkt tätig werden könnte. "Wir können dem Kader vertrauen und haben keine großen Baustellen. Daher haben wir keinen akuten Handlungsbedarf", sagte der Ex-Profi. "Deswegen sind wir entspannt. Aber Karim Onisiwo hat uns verlassen, daher halten wir gerade im Offensivbereich die Augen offen."

