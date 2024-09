Fußball | Bundesliga Mainz-Neuzugang Moritz Jenz will "der Leader sein" Stand: 25.09.2024 18:28 Uhr

Moritz Jenz will bei Mainz 05 Verantwortung übernehmen. Die Rolle des Leaders ist "Mercedes" schon seit der Jugend gewohnt.

Jenz ist bereits nach wenigen Wochen voll überzeugt von seiner Entscheidung, nach Mainz zu wechseln. "Ich finde es sehr geil, sehr familiär. Alle sind glücklich, auch in der Region hier. Ich wurde sehr gut aufgenommen und fühle mich sehr zu Hause. Es passt einfach", sagte der 25-Jährige.

Moitz Jenz kam als Anführer zu Mainz 05

Jenz will bei den Rheinhessen in eine Führungsrolle schlüpfen. "Ich verstehe mich sehr gut mit den ganzen Kollegen. Wir haben eine gute Abstimmung, einen guten Teamspirit. Jeder ist für jeden da, das ist sehr wichtig. Ich kenne natürlich meine Rolle, die ich hier habe: der Leader zu sein, der das organisiert und die anderen anpeitscht", sagte der Innenverteidiger.

Jenz reifte früh zum Führungsspieler

Obwohl erst 25 Jahre alt, hat Jenz bereits eine bewegte - und erfolgreiche - Karriere hinter sich. Schon im Alter von 16 Jahren wechselte der gebürtige Berliner aus der Jugendabteilung von Tennis Borussia nach England zum FC Fulham. Der Klub hatte Lenz bereits einige Zeit gescoutet und dann angefragt. Der Teenager wagte den Sprung und spielte insgesamt fünf Jahre für die Nachwuchsteams und die zweite Mannschaft des Klubs.

Der frühe Wechsel hat viel damit zu tun, dass Jenz gerne Verantwortung übernimmt. "Seit ich in Fulham gewesen war, bin ich in jedem Jahrgang der Kapitän gewesen. Ich mag einfach die Rolle (als Leader). Ich mag derjenige sein, auf den du dich verlassen kannst. Wo du weißt, der gibt jeden Tag alles: im Training und im Spiel. Das ist einfach mein Charakter", sagte Jenz zu seiner Einstellung als Musterprofi.

Von Fulham über die Schweiz und Frankreich zu Celtic

Nach seiner Zeit in Fulham folgte 2020 der Wechsel zum Schweizer Erstligisten FC Lausanne-Sport, wo er sich im Profibereich etablierte. Eine Saison darauf verpflichtete der französische Erstligist FC Lorient den 1,90 Meter großen Innenverteidiger. Wieder nur ein Jahr später schloss sich Jenz auf Leihbasis Celtic Glasgow an. Letztlich blieb er nur ein halbes Jahr beim schottischen Traditionsklub, doch es war eine prägende Phase. Gleich in seinem ersten Champions-League-Spiel traf er auf Real Madrid, später in der Gruppenphase dann auch zweimal auf RB Leipzig.

Aus dieser Zeit hat Jenz auch seinen Spitznamen: Mercedes. "Nachdem ich in meinen ersten beiden Spielen zwei Tore gemacht habe, gab es ein Meme im Netz, auf dem mein Kopf auf einen Mercedes montiert war. Dann ging alles ganz schnell." Mercedes-Jenz war für die schottischen Fans einfach zu naheliegend. "Mittlerweile werde ich bei jedem Spiel eher als 'Mercedes' und nicht als Moritz angesprochen", sagte Jenz 2022 in einem Interview mit dem RBB. "Ich finde das richtig geil, Spitznamen gehören im britischen Fußball einfach dazu. Es zeigt die Wertschätzung für einen Spieler."

Jenz feiert bei Schalke sein Bundesliga-Debüt

Trotzdem war nur wenige Wochen später Schluss bei Celtic. Der FC Schalke 04 hatte angeklopft. Die Knappen steckten knietief im Abstiegskampf und suchten nach Verstärkungen für die Defensive. Für Jenz war es die Chance, in der Bundesliga Fuß zu fassen. Und er nutzte sie: Zwar konnte auch er den Abstieg der Knappen nicht verhindern, dennoch überzeugte er einen anderen Bundesligisten mit seinen Leistungen.

Acht Millionen Euro Ablöse an den FC Lorient waren dem VfL Wolfsburg die Dienste des Innenverteidigers wert. In der vergangenen Saison absolvierte Jenz 22 Partien für die Wölfe, bevor er nun auf Leihbasis nach Mainz wechselte. Die 05er hatten sich um Jenz bemüht, nachdem feststand, dass nichts aus einer Weiterverpflichtung des zuletzt vom FC Liverpool ausgeliehenen Sepp van den Berg wird.

Mainz 05 hat eine Kaufoption

Anders als beim Niederländer haben sich die Mainzer Verantwortlichen bei Jenz dem Vernehmen nach eine Kaufoption gesichert. Die Idee ist klar: Sollte Jenz - ähnlich wie van den Berg im vergangenen Jahr - überzeugen, wollen die 05er selbst über eine feste Verpflichtung entscheiden können. Die nächste Möglichkeit, sich als Führungsspieler zu präsentieren, bietet sich Jenz am kommenden Samstag. Dann empfangen die 05er um 15:30 Uhr den 1. FC Heidenheim (im Liveticker und Audiostream auf sportschau.de).

Sendung am Sa., 28.9.2024 14:00 Uhr, Stadion, SWR1