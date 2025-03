Fußball | Bundesliga Mainz-Coach Bo Henriksen sieht Freiburg in der Favoritenrolle Stand: 14.03.2025 15:20 Uhr

Mainz kann mit einem Sieg gegen Freiburg einen großen Schritt in Richtung Königsklasse machen. Für Trainer Henriksen ist es das erste von neun Endspielen.

Trainer Bo Henriksen vom FSV Mainz 05 hat das unerwartete Gipfeltreffen mit dem SC Freiburg für die Champions-League-Qualifikation zu einem Sechs-Punkte-Spiel ausgerufen. "Der Druck liegt auf Freiburg", sagte Henriksen vor dem Heimspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15:30 Uhr / live in SWR1 Stadion).

Ein großes Spiel für den FSV

Die Mainzer liegen vor dem 26. Spieltag auf dem dritten Rang und drei Punkte vor den fünftplatzierten Freiburgern. Es sei ein "großes Spiel" für den FSV, betonte Henriksen. "Wir freuen uns natürlich, dass wir neun Spieltage vor dem Saisonende so ein Spiel wie dieses spielen können." Wie schon in der vergangenen Saison stehen auch dieses Mal an den letzten neun Spieltagen wieder "neun Finals" auf dem Programm, wie der dänische Coach erklärte.

Überraschende Qualifikation für den Europapokal möglich

Dieses Mal geht es für den FSV nicht um den Klassenverbleib, sondern um die Qualifikation für den internationalen Wettbewerb. "Wir hätten nicht gedacht, dass wir Dritter sind nach 25 Spieltagen", sagte Henriksen. Noch aber habe man "gar nichts gewonnen". Der 50-Jährige verwies vor allem auf das schwierige Restprogramm der Mainzer. "Wir haben Dortmund, Bayern, Leverkusen, Frankfurt, Wolfsburg, Freiburg - sehr, sehr gute Mannschaften", sagte Henriksen.

Sondertrikot zum 120. Geburtstag

Mut dürfte die Hinrunde machen, in der seine Mannschaft immerhin satte 19 Zähler aus den letzten neun Partien holte. Mit einem Sieg könnten die Mainzer Profis dem Club ein Jubiläumsgeschenk bereiten. Denn der FSV feiert an diesem Wochenende seinen 120. Geburtstag. In Erinnerung an vergangene Zeiten werden die Rheinhessen mit einem Sondertrikot auflaufen, welches das Design von 1911 aufgreift.

Sendung am Sa., 15.3.2025 14:00 Uhr, Stadion, SWR1 Rheinland-Pfalz