Fußball | Bundesliga Mainz 05 und die Suche nach Verstärkungen Stand: 27.08.2024 12:53 Uhr

Der 1. FSV Mainz 05 ist mit dem 1:1 gegen Union Berlin ordentlich in die Saison gestartet. Der Kader scheint an der ein oder anderen Stelle noch verbesserungswürdig, bevor am 30.08. das Transferfenster schließt.

"Überall - also hinten, Mitte, vorne." Das war die Antwort des Mainzer Mittelfeldspielers Nadiem Amiri am Wochenende nach dem Spiel gegen Berlin auf die Frage, auf welchen Positionen der Club noch Neuzugänge benötige. Amiri spricht eine große Aufgabe gelassen aus. Denn auch wenn durch den Verkauf von Brajan Gruda nach Brighton in die Premier League die 05-Kassen so gut gefüllt sind wie vielleicht noch nie, ist es für Sportvorstand Christian Heidel und seine Kaderplaner schwer, passenden Ersatz zu finden.

Die bisherigen Zu- und Abgänge von Mainz 05 Zugänge: Kaishu Sano (Kashima Antlers), Armindo Sieb (FC Bayern, für zwei Jahre ausgeliehen), Nikolas Veratschnig (Wolfsberger AC), Paul Nebel (Karlsruher SC, Leih-Ende), Aymen Barkok (Hertha BSC, Leih-Ende)

Abgänge: Tom Krauß (ausgeliehen an Luton Town), Leandro Barreiro (Benfica Lissabon), Sepp van den Berg (FC Liverpool, Leih-Ende), Delano Burgzorg (FC Middlesbrough), Ben Bobzien (ausgeliehen an Austria Klagenfurt), Merveille Papela (Darmstadt 98), Josuha Guilavogui (Ziel unbekannt), Jessic Ngankam (Eintracht Frankfurt, Leih-Ende), Ludovic Ajorque (Stade Brest), Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion).

Wer kommt im Angriff?

Gruda weg, Ludovic Ajorque weg, Karim Onisiwo und Nelson Weiper weiter auf der Suche nach ihrer Bundesliga-Form vergangenener Tage. Einzig Jonathan Burkardt hat gegen Union und im Pokalspiel in Wiesbaden schon wieder zeigen können, wie wichtig er für die Mannschaft und dass er der unangefochtete "Stürmer Nummer eins" im Kader ist.

Dahinter allerdings fehlt es an Breite. Es fehlt ein Offensivmann, weniger im Zentrum, sondern eher auf den Außenbahnen und in den Halbräumen. Einer, der sofort funktioniert und keine lange Anlaufzeit benötigt. Ein Kandidat: Der dänische Mittelfeldspieler Nicolai Vallys. Der 27-Jährige soll die Gruda-Lücke schließen. Mainz 05 soll laut Berichten mit Vallys aktuellem Verein in Dänemark, mit Bröndby IF, verhandeln. Dem Vernehmen nach liegen die Clubs in Sachen Ablöse noch zu weit auseinander. Alle anderen Spekulationen erwiesen sich in den letzten Wochen als haltlos. Es ist, wie immer, nicht auszuschließen, dass Sportvorstand Heidel kurz vor Ende der Transferperiode einen Stürmer aus dem Hut zaubert, den niemand auf dem Zettel hatte.

Wer kommt im Mittelfeld?

Der Abgang von Leandro Barreiro nach Lissabon hat eine empfindliche Lücke ins Mainzer Mittelfeld gerissen. Tom Krauß haben die Verantwortlichen wohl nicht zugetraut, diese zu schließen. Auch er ist weg, wurde nach Luton (England) verliehen. Der variabel einsetzbare Edimilson Fernandes gilt auch noch als Wechselkandidat. Fakt ist aber auch: Mit Nadiem Amiri und dem Japaner Kaishu Sano in der Zentrale fehlt es auch hier an Breite. Hier sollten, ja müssen die Rheinhessen bis zum Monatsende noch aktiv werden. Der offensive Mittelfeldmann Marco Richter steht wohl vor einem Wechsel zum Hamburger SV, in die zweite Liga.

YouTube-Video von SWR Sport Fußball : "Zoff und Traumtor in Mainz.¬ DEIN FSV #111 | SWR Sport"

Wer kommt in der Defensive?

Lange, vielleicht zu lange, wurde an der möglichen Rückholaktion von Sepp van den Berg gebastelt. Der Niederländer kehrte nach Leihende zu seinem Verein FC Liverpool zurück, war heiß begehrt und wurde unter anderem sogar beim deutschen Meister Leverkusen gehandelt. Am Ende verkaufte Liverpool van den Berg innerhalb der Premier League an den FC Brentford. Realistisch betrachtet lag das Preisschild außerhalb der Möglichkeiten der Mainzer.

Nachdem sich gegen Union Berlin auch noch Maxim Leitsch verletzt hat, haben die 05er in der Innenverteidigung ihre größte Kaderbaustelle. Stefan Bell, Dominik Kohr, Andreas Hanche-Olsen und Nachwuchsspieler Maxim Dal sind zwar allesamt erfahren oder talentiert, aber ein gestandener Abwehrspieler fehlt noch. Die Tatsache, dass Alexander Hack bei seinem Verein Al-Qadsiah in Saudi Arabien vor einer Vertragsauflösung stehen soll und dann vielleicht zu haben wäre, ist wohl eher der Traum einiger Fans. Denn ob "Hacki" nach einem Jahr in der zweiten Liga Saudi-Arabiens sportlich die erwünschte Verstärkung wäre, ist zumindest anzuzweifeln.