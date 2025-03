Fußball | Bundesliga Mainz 05 hat Champions League im Blick - "Wir träumen alle groß!" Stand: 01.03.2025 18:45 Uhr

Der FSV Mainz 05 gewinnt das Topspiel gegen RB Leipzig und unterstreicht einmal mehr, dass mit der Mannschaft zu rechnen ist - womöglich sogar im Kampf um die Champions League.

Die Torschützen Jonathan Burkardt und Nadiem Amiri stürmten beim Schlusspfiff jubelnd über den Platz und feierten den 2:1-Coup bei RB Leipzig ausgelassen, die mitgereisten Fans ließen ihre Überflieger vor der Kurve hochleben: Der FSV Mainz 05 träumt nach drei Siegen in Folge mitten in der närrischen Fastnachtszeit von der Champions League.

Mit 41 Punkten aus 24 Spielen sind die Mainzer Vierter, haben Konkurrent Leipzig (38 Punkte, Tabellensechster) einen Dämpfer verpasst. "Vor allem nach der Pause haben wir eine breite Brust bekommen und sauberen Fußball gespielt", sagte Burkardt. Sein Teamkollege Amiri sprach von einem "absoluten Statement, wenn man als Mainz gegen Leipzig so zurückkommt und so spielt". Und selbstbewusst ergänzte er dann: "Wir stehen nicht umsonst da oben. Das weiß jetzt ganz Deutschland."

Wir träumen alle groß, nur müssen wir es nicht nach jedem Spiel erzählen. Jeder Spieler will Champions League spielen. Nadiem Amiri nach dem Sieg gegen Leipzig

Bo Henriksen: "Es ist Wahnsinn"

Der Mainzer Erfolgstrainer Bo Henriksen war glücklich. In der Halbzeit habe er seinem Team gesagt, dass er dieses Spiel gewinnen wolle und von ihr erwarte, auch so aufzutreten. Nach der Pause drehten die 05er die Partie. In Leipzig hatte der FSV Comeback-Qualitäten bewiesen. Zwar bescherte Xavi Simons (1.) den Gastgebern einen Traumstart, doch Amiri (52.) und Burkardt (58.) drehten das Spiel. Durch den Erfolg distanzierten die Mainzer mit nun 41 Punkten auf dem Konto den Verfolger aus Leipzig im Rennen um die internationalen Plätze.

"Wir sind stolz", sagte Henriksen. Angesprochen auf mögliche Träume von Europa, vielleicht sogar von der Champions League, antwortete er: "Vor einem Jahr haben wir hier sehr glücklich 0:0 gespielt, hätten 0:3 oder 0:4 verlieren können. Und jetzt sprechen wir über die Champions League, wir sprechen darüber, etwas zu erreichen. Das ist Wahnsinn, es ist verrückt, dass wir hier sind."

Henriksen betonte aber, dass er als Däne "ein bisschen langweilig" sei. Deshalb gehe es immer nur um das nächste Spiel. Mainz spielt am kommenden Freitag (07.03., 20:30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach. Trainiert wird erst wieder am Dienstag, davor steht der obligatorische Besuch des Rosenmontagszuges in Mainz an. "Ich muss was zusammenwürfeln, aber ich werde schon ein Kostüm finden", sagte 05-Keeper Robin Zentner. "Wir sind mit fast der ganzen Mannschaft auf dem Wagen, es wird mit Sicherheit ein schöner Moment."

