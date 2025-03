Fußball | 3. Liga Lohkemper schießt Waldhof Mannheim zum Sieg bei Erzgebirge Aue Stand: 16.03.2025 18:23 Uhr

Der SV Waldhof Mannheim klettert weiter in der Tabelle der 3. Liga. Bei Erzgebirge Aue schoss Felix Lohkemper das Tor zum Sieg und damit zu drei wichtigen Zählern im Abstiegskampf.

Waldhof Mannheim hat am Sonntagnachmittag (16.3.) drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib gesammelt. Beim FC Erzgebirge Aue gewann die Mannschaft von Trainer Bernhard Trares mit 1:0 und feierte damit den zweiten Sieg nacheinander.

Lohkemper setzt erste Duftmarke, Bartels rettet zweimal

Den schwungvolleren Beginn erwischten die Gäste aus Mannheim, Felix Lohkemper setzte einen Schuss aus spitzem Winkel ans Außennetz (7.). Aue wurde erst nach mehr als 20 Minuten gefährlich, Mika Clausen mit einem Schuss aus 17 Metern (23.) und Kilian Jakob mit einem Volley (24.) zwangen Waldhof-Keeper Jan-Christoph Bartels zu Paraden.

Die Gastgeber erhöhten nach den beiden Chancen deutlich das Tempo, in Führung ging aber Waldhof Mannheim. Henning Matriciani brachte eine halbhohe Flanke von rechts in den Strafraum, Felix Lohkemper lief in die Lücke zwischen den beiden Aue-Verteidigern Steffen Nkansah und Anthony Barylla und spitzelte den Ball an den Innenpfosten. Der Ball überquerte die Linie komplett, bevor Aue-Keeper Martin Männel ihn erwischte - das 1:0 für Mannheim (38.).

Barylla-Volley weckt Aue auf

In der zweiten Hälfte kontrollierte Mannheim über weite Strecken das Spielgeschehen, Erzgebirge Aue kam lange nicht zu zwingenden Abschlusssituationen. Das änderte sich in der 70. Minute, als Barylla eine Freistoß-Flanke außerhalb des Sechzehners volley nahm und nur Zentimeter über das Mannheimer Tor setzte. Zehn Minuten vor dem Ende hatten dann Jakob noch eine gute Schussmöglichkeit aus halblinker Position, Bartels entschärfte den Ball im Nachfassen.

In der hektischen Schlussphase konnte Aue keine große Gefahr mehr entwickeln, Waldhof Mannheim ließ die eine oder andere Kontergelegenheit ungenutzt. Am Ende spielte dies aber keine Rolle mehr aus Sicht der Kurpfälzer, die das 1:0 über die Zeit brachten. Der erste Auswärtssieg seit knapp fünf Monaten war perfekt.

Der SV Waldhof ist mit 36 Punkten Tabellendreizehnter und hat nun zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Aue hat als Tabellenzehnter weiter 40 Punkte und könnte noch in den Abstiegskampf hineingezogen werden.

Mannheim empfängt den BVB II, Aue muss nach Cottbus

Nach der Länderspielpause empfängt Waldhof Mannheim das Team von Borussia Dortmund II (29.3., 14:00 Uhr). Das nächste Drittligaspiel von Erzgebirge Aue bei Energie Cottbus findet zur selben Zeit statt.

Sendung am So., 16.3.2025 18:40 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg