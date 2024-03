"Du warst ein echter Kämpfer" Leukämie: VfB Stuttgart und 1. FC Heidenheim trauern um jungen Fan Stand: 30.03.2024 15:22 Uhr

Am Sonntag treffen mit dem VfB Stuttgart und Aufsteiger Heidenheim die Herzensvereine von Sebastian Clement aufeinander. Der 20-jährige Fan starb kürzlich an Blutkrebs. Heidenheim wird mit Trauerflor spielen.

Vor gut einem Jahr ging der damals 19-Jährige Fußballfan aus Plieningen mit einem bewegenden Statement auf Instagram an die Öffentlichkeit. Auf seiner Seite "Sebas Kampf" schrieb der Anhänger des VfB Stuttgart: "Am 16.03.2023 wurde bei mir Akute Lymphatische Leukämie (ALL) diagnostiziert. (...) Ich hoffe, ihr habt trotz des Scheiß-Themas ein bisschen Spaß am Lesen, und vielleicht kann ich anderen in einer ähnlichen Situation Mut und Hoffnung geben. (...) Aufgeben ist keine Option! Kämpfen und Siegen!"

Social-Media-Beitrag auf Instagram: Sebastian informiert über seine Leukämie-Erkrankung

Im Oktober 2022 war Clement im Rahmen seines BWL-Studiums mit Schwerpunkt Sportmanagement nach Heidenheim gekommen. Ab Januar 2023 war er während der Praxisphase im Nachwuchsleistungszentrum des Vereins tätig. Im März 2023 erhielt er dann die Diagnose einer Akuten Lymphatischen Leukämie (ALL). Der duale Student kämpfte über ein Jahr lang um sein Leben und ließ Menschen über eine eigens eingerichtete Seite auf Instagram daran teilhaben. Zuletzt folgten ihm über 7.000 Nutzer.

Clement freute sich über Heidenheimer Bundesliga-Aufstieg

Regelmäßig postete er über seinen gesundheitlichen Zustand aus dem Krankenhaus. Am 28. Mai vergangenen Jahres freute er sich riesig über den Bundesliga-Aufstieg des 1. FC Heidenheim. "Ihr alle beim FCH habt es so verdient! Vielen lieben Dank, dass ich ein Teil davon sein darf. Ihr habt mir eine Riesenfreude gemacht und mich vergessen lassen, wo ich bin. Heute geht's mir mehr als gut. (...) Wir werden uns wiedersehen, da freu ich mich drauf."

Social-Media-Beitrag auf Instagram: Sebastian freut sich über den Bundesliga-Aufstieg Heidenheims

Wie emotional wäre ein Wiedersehen mit seinen Herzensclubs aus Heidenheim und Stuttgart beim Bundesliga-Spiel (Sonntag, 17:30 Uhr) gewesen. Doch dazu wird es nicht kommen. Am vergangenen Sonntag erlag der große Fußballfan seinem Krebsleiden. Der 1. FC Heidenheim verabschiedete sich mit den Worten: "Wir trauern mit Sebas Familie und allen Angehörigen. Lieber Seba, Du wirst immer einen Platz in unserer FCH-Familie haben. Du warst ein echter Kämpfer."

Heidenheim spielt mit Trauerflor

In Gedenken an diesen großen Kämpfer wird das Heidenheimer Team am Sonntag mit Trauerflor spielen. Auch Gastgeber VfB Stuttgart wird vor dem Spiel an den verstorbenen Fan erinnern. Der VfB Stuttgart hatte Sebastians Familie seine Anteilnahme ausgesprochen. Sicherlich auch im Namen des Verstorbenen gab der Verein einen wichtigen Hinweis: "Seinen Kampf gegen die Krankheit hatte Sebastian öffentlich gemacht, damit vielen Betroffenen Mut und Kraft gegeben und Menschen motiviert, sich bei der DKMS registrieren zu lassen. Mit einer DKMS-Registrierung kann jeder in nur fünf Minuten zum potenziellen Lebensretter werden. Auch der VfB unterstützt wie der 1. FC Heidenheim dieses wichtige Anliegen."

