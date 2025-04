Fußball | 2. Bundesliga KSC will gegen Preußen Münster auswärts wieder punkten Stand: 11.04.2025 16:22 Uhr

In der 2. Fußball-Bundesliga trifft der Karlsruher SC am Sonntag auswärts auf Preußen Münster. KSC-Trainer Christian Eichner hofft endlich wieder auf einen Auswärtssieg.

Der Karlsruher SC wartet in der Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga auf den ersten Auswärtssieg. Das soll sich am Sonntag ändern. Dann trifft die Mannschaft von Trainer Christian Eichner auswärts auf Preußen Münster (13:30 Uhr).

"Wir stellen uns am Sonntag auf eine richtig gute Zweitliga-Mannschaft ein", so KSC-Trainer Christian Eichner. Aus seiner Sicht sei Preußen Münster in einigen vergangenen Spielen zu kurz gekommen. Er freut sich auf das Wiedersehen mit den beiden Ex-KSC-Profis Marc Lorenz und Malik Batmaz.

KSC-Verteidiger Beifus fehlt wegen Sperre

In der Karlsruher Innenverteidigung kehrt Marcel Franke nach einer Gelb-Sperre zurück. Dafür sitzt Marcel Beifus nach seiner fünften Gelben Karte eine Sperre ab und verpasst somit das Auswärtsspiel in Münster. Der Einsatz von Lasse Günther ist noch offen, er musste in dieser Woche aufgrund einer Erkältung aussetzen.

Fabian Schleusener meldet sich nach seiner Verletzung zurück, er ist eine weitere Option im Angriff. Ob er wieder in die Anfangsformation rückt, ließ Eichner offen. "Wenn das Spiel losgeht, werden bei mir immer die Spieler auf dem Platz stehen, mit denen wir die größte Chance haben, das Spiel zu gewinnen."

Christian Eichner: 40-Punkte-Marke ist kein Freibrief für junge Talente

Der KSC hat die 40-Punkte-Marke erreicht. Einen Freibrief für den Einsatz von jungen Spielern soll es nach dem Willen von Trainer Christian Eichner dennoch nicht geben. Er denke immer weiter von Spiel zu Spiel. Dass zuletzt mit Louey Ben Farhat und Bambasé Conté Talente viel Spielzeit bekamen, ist laut KSC-Coach kein Zufall. "Junge Spieler haben bei uns in der Vergangenheit immer gespielt, wenn es gepasst hat", erklärte er vor der Partie gegen Preußen Münster. Eine Einsatzgarantie für Talente soll es aber auch in sportlich sicheren Gewässern nicht geben. "Ich bin leider kein Freund davon, dass wir nach Hause fahren, verloren haben, aber zwei junge Spieler gespielt haben", betonte er. Einsätze müsse man sich verdienen.

Sendung am Sa., 12.4.2025 9:30 Uhr, SWR4 BW Studio Karlsruhe

