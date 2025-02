Fußball | 2. Bundesliga KSC will endlich gewinnen - ausgerechnet zuhause gegen Magdeburg? Stand: 20.02.2025 17:51 Uhr

Der Karlsruher SC hat in der Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga noch immer nicht gewonnen. Mit dem 1. FC Magdeburg kommt die beste Auswärtsmannschaft der Liga in den Wildpark.

Christian Eichner ist optimistisch. Am Samstag hat sein Karlsruher SC in der 2. Fußball-Bundesliga den 1. FC Magdeburg zu Gast. Die Badener warten im Jahr 2025 noch auf einen ersten Sieg. Aber Eichner ist zuversichtlich, dass sich seine Mannschaft aus dieser schwierigen Lage wieder befreien kann.

KSC: Aktuelle Leistung kein Vergleich zur starken Hinrunde

"Es ist momentan eine unschöne Phase" gibt der KSC-Trainer zu. Aber die Mannschaft habe nach der Niederlage gegen Schalte 04 ordentlich gearbeitet und sei fleißig. Für das Heimspiel kann Eichner auf ausreichend Spieler zurückgreifen. Bambasé Conté fällt dagegen aus und Dženis Burnić ist nach seiner zehnten gelben Karte im Spiel gegen Magdeburg gesperrt.

Der KSC hängt durch die 2:1 Auswärtsniederlage bei den Königsblauen auf Platz zehn in der Tabelle fest. Es war das fünfte Spiel in Folge ohne Sieg. "Wir haben sicherlich momentan den einen oder anderen, der nicht auf dem Niveau unterwegs ist, wie in der Hinrunde." Das sei aber auch normal, so Eichner. Sein Team und er "ordnen die Dinge vernünftig und sachlich ein."

Magdeburg kommt mit Selbstvertrauen nach Karlsruhe

Mit dem 1. FC Magdeburg kommt das auswärtsstärkste Team der 2. Bundesliga nach Karlsruhe. In der Tabelle steht die Mannschaft auf Platz vier. "Ich frage mich, warum sie nur auswärts die Besten sind", so Eichner. Seiner Meinung nach spielen die Magdeburger völlig zurecht ganz oben mit.

Anpfiff im Wildparkstadion ist am Samstag um 13 Uhr. Das Stadion ist nicht ausverkauft. Der KSC rechnet mit etwa 27.000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

