Nach schweren Vorwürfen Konsequenz am Turn-Forum: Bundestrainer und Nachwuchsbundestrainerin kommen nach Stuttgart Stand: 01.01.2025 16:06 Uhr

Am Bundesstützpunkt Stuttgart soll es zu Missbrauchsvorfällen gekommen sein, zahlreiche Turnerinnen haben schwere Vorwürfe erhoben. Der Schwäbische Turnerbund hat sich gegenüber SWR Sport geäußert.

Es war ein echtes "Beben", das am Wochenende über das Kunst-Turn-Forum in Stuttgart hereinbrach. Mehrere aktuelle und ehemaligen Auswahl-Turnerinnen, darunter Tabea Alt, Kim Bui und Michelle Timm, prangerten Missstände am Bundesstützpunkt öffentlich an. Beklagt wurden etwa "systematischer körperlicher und mentaler Missbrauch" sowie "katastrophale Umstände".

Der Deutsche Turner-Bund (DTB) und der Schwäbischer Turnerbund (STB) hatten sich bereits in Stellungnahmen zu den Vorwürfen der Turnerinnen geäußert. DTB und STB zeigten sich in einem gemeinsamen Statement am Dienstag (31.12.2024) "betroffen über die zahlreichen Äußerungen von Turnerinnen". Gleichzeitig betonten die Verbände, dass "sämtliche Beschwerden und Hinweise ernst genommen und ihnen nachgegangen wurden und dies auch in Zukunft geschehen wird".

Training in Stuttgart startet am 2. Januar

SWR Sport hat beim STB nachgefragt, welche Auswirkungen die Vorwürfe auf den laufenden Trainingsbetrieb am Bundesstützpunkt in Stuttgart haben. Laut dem Verband starte das Training "für alle Turnerinnen und Turner am 2. Januar". Der laufende Betrieb scheint somit zumindest aktuell nicht beeinträchtigt zu sein.

Bundestrainer Gerben Wiersma wird Trainingseinsätze übernehmen

Es wird im neuen Jahr aber konkrete Veränderungen geben, wie der STB mitteilte. "Um den Trainingsbetrieb sicher zu stellen, werden sowohl Bundestrainer Gerben Wiersma als auch Nachwuchsbundestrainerin Claudia Schunk ab dem 7. Januar in Stuttgart Trainingseinsätze übernehmen", hieß es vom Verband.

Ob es zeitnah zu konkreten personellen Konsequenzen am Standort Stuttgart kommen wird, konnte der STB nicht beantworten. Stattdessen verwies der Verband auf das "Persönlichkeitsrecht" der Betroffenen. Wie weit die Aufarbeitung der Vorwürfe der Turnerinnen gediehen ist, blieb ebenfalls offen. Hier verwies der STB auf sein Statement vom Dienstag.

