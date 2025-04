Fußball | Bundesliga Kohrs Rezept gegen die Mainz-Krise: "Müssen wieder befreit aufspielen" Stand: 16.04.2025 12:39 Uhr

Der 1. FSV Mainz 05 ist in der Bundesliga seit vier Spielen sieglos, die Qualifikation für den Europapokal in Gefahr. Im SWR-Interview verrät Dominik Kohr, worauf es jetzt ankommt.

"Wenn man oben dabei ist, möchte man am Ende der Saison auch dort stehen" sagt Dominik Kohr im Gespräch mit SWR Sport. Mit Blick auf die Champions-League-Plätze betont der Mittelfeldspieler des 1. FSV Mainz 05: "Alles ist noch möglich." Dabei lief es für die Rheinhessen zuletzt nicht gut. Nur zwei Punkte aus den vergangenen vier Bundesligaspielen, die Rheinhessen sind vom dritten auf den fünften Tabellenplatz zurückgefallen.

Dominik Kohr bleibt "ganz entspannt"

"Ich bin da ganz entspannt, weil wir in Mainz schon schwierigere Phasen hatten", ordnet Kohr die derzeitige Situation ein. Dafür, dass die Mannschaft seit mehr als einem Monat nicht mehr gewonnen hat, liefert der 31-Jährige auch eine Erklärung: "Wir mussten auf mehreren Positionen öfters wechseln. Das Team ist dann nicht so eingespielt wie noch in der Hinrunde."

Das zeigte sich auch bei der 0:2-Niederlage in Hoffenheim am vergangenen Wochenende. Ohne Mittelfeldmotor Nadiem Amiri (Gelbsperre) und Toptorjäger Jonathan Burkardt (Krankheit) fehlte in der Offensive die nötige Qualität. Die 05er waren vor dem Tor nicht so effizient wie zu früheren Zeitpunkten der Saison. Trotzdem sei die Mannschaft aktuell in einer Position, in der sie "nichts zu verlieren habe", hebt Kohr hervor.

"Wir müssen einfach befreit aufspielen"

Darin liege aber auch die große Herausforderung. Durch die guten Leistungen dieser Spielzeit und der damit verbundenen Möglichkeit sich für einen europäischen Wettbewerb zu qualifizieren, dürfe die Mannschaft jetzt nicht zu sehr unter Druck geraten, sondern müsse "einfach befreit aufspielen - wie vor ein paar Wochen noch", sagt Kohr.

Vielleicht hilft es ja, dass die 05er im Bundesliga-Endspurt ein äußerst schwieriges Restprogramm haben. Mit Bayern München, Eintracht Frankfurt und Bayer 04 Leverkusen treffen die Mainzer noch auf die Top drei der Tabelle. Im Gegensatz zu den vergangenen zwei Partien gegen Kiel und Hoffenheim dürfte die Erwartungshaltung eine geringere sein. Eigentlich eine gute Voraussetzung, um wieder befreit aufzuspielen.

Das Restprogramm von Mainz 05 30. Spieltag: VfL Wolfsburg (H)

31. Spieltag: Bayern München (A)

32. Spieltag: Eintracht Frankfurt (H)

33. Spieltag: VfL Bochum (A)

Am kommende Wochenende ist aber zunächst der VfL Wolfsburg in der Mainzer Arena zu Gast (Samstag, 15:30 Uhr, live in SWR Stadion). Die Niedersachsen stecken selbst in einer Ergebniskrise, haben die vergangenen vier Spiele allesamt verloren. Dominik Kohr stellt klar, dass er und das gesamte Team in dieser Woche Vollgas geben werden, damit am Samstag "die drei Punkte eingefahren werden". Die werden die Mainzer brauchen, wenn sie am Ende der Saison weiterhin 'dort oben' stehen möchten.

