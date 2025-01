Vor Spiel in Fürth Klarer Appell ans FCK-Team - Grant Ranos kommt aus Gladbach Stand: 22.01.2025 17:31 Uhr

Die Ausfallliste beim 1. FC Kaiserslautern wird kürzer. Vor dem Gastspiel in Franken kann Coach Anfang wieder auf deutlich mehr Spieler setzen. Er richtet einen deutlichen Appell an das Team. Sportlich gibt es derweil eine Verstärkung für die Offensive.

Beim Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern hat sich die Personalsituation vor dem Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth merklich entspannt. Nur noch Hendrick Zuck und Almamy Touré, die sich im Aufbautraining befinden, fallen für die Partie am Freitag (18:30 Uhr im Audiostream und Liveticker auf sportschau.de) aus.

Der Einsatz von Jannis Heuer, der am Mittwoch krankheitsbedingt mit dem Training aussetzen musste, ist noch fraglich. Bei ihm besteht FCK-Trainer Markus Anfang zufolge aber noch Hoffnung auf ein Mitwirken. "Ich hoffe, dass Jannis am Donnerstag wieder mittrainieren kann. Er hatte ein bisschen Halsschmerzen und wir haben ihn dann zum Arzt geschickt", sagte Anfang.

Anfang setzt trotz Tabellenplatz fünf auf Demut

Nach dem 2:1-Sieg zum Rückrundenauftakt gegen den SSV Ulm reisen die Pfälzer als Tabellenfünfter nach Fürth. "Grundsätzlich finde ich das schön. Ich bin schon froh, dass wir nicht nach unten schauen müssen", sagte Anfang. "Demut ist aber immer angebracht, diese tut uns auch als Mannschaft und Verein gut. Das klingt sehr nüchtern, trotzdem darf man sich natürlich freuen, wenn man erfolgreich ist."

Der Coach ergänzte: "Ich glaube, dass der aktuelle Verlauf der Saison positiv ist und dass wir im Umfeld sehr viele Menschen haben, die die Situation realistisch einschätzen."

Grant Ranos kommt zum FCK

Sportlich hat Anfang in der Offensive eine Option mehr. Grant Ranos kommt leihweise von Borussia Mönchengladbach an den Betzenberg. Der armenische Nationalspieler hat bislang elf Bundesliga-Einsätze für die Fohlen auf dem Konto.

"Grant verfügt über sehr viel Talent und ist in der Offensive variabel einsetzbar. Das ermöglicht uns zusätzliche Flexibilität. Er wird mit seinem Torriecher und seinen Qualitäten im Abschluss nicht nur den bestehenden Konkurrenzkampf in unserem Kader zusätzlich anheizen, sondern gibt unserem Kader auch mehr Tiefe. Das überzeugt uns davon, dass er unser Spiel voranbringen kann, um gemeinsam erfolgreich zu sein, und auch in seiner persönlichen Weiterentwicklung die nächsten wichtigen Schritte zu gehen", so FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen zum Leihgeschäft.

Sendung am Do., 23.1.2025 16:00 Uhr, Der Tag in RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz