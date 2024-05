Fußball | Bundesliga Justin Diehl - wer ist der Offensiv-Neuzugang des VfB Stuttgart? Stand: 22.05.2024 13:57 Uhr

Justin Diehl wechselt vom 1. FC Köln zum VfB Stuttgart. Viele Fans dürften den Namen des 19-Jährigen noch nie gehört haben. Wer ist der Linksaußen eigentlich?

Nach Florian Wirtz vor einigen Jahren verlässt im Sommer ein weiteres großes Talent den 1. FC Köln. Justin Diehl wechselt zum VfB Stuttgart. "Leider haben die Gespräche nicht dahin geführt, (...) mit ihm weiterzuarbeiten und der nächste Partner zu sein, um ihn nachhaltig in den Profifußball zu bringen", so Kölns Leiter Lizenzfußball Thomas Kessler bereits vor knapp acht Wochen über den damals bevorstehenden Abschied von Diehl.

Fabian Wohlgemuth: "Einer der spannendsten Spieler in Deutschland"

Beim VfB freut man sich indes auf den ablösefreien Neuzugang. "Justin Diehl zählt auf seiner Position zu den spannendsten Spielern in Deutschland. Er hat in der abgelaufenen Spielzeit die ersten Schritte in der Bundesliga gemacht, beim VfB wollen wir seine Fähigkeiten weiter ausbauen und fördern", sagte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. Und Diehl selbst blickt der neuen Aufgabe optimistisch entgegen: "Für mich beginnt nun ein neues Kapitel in meiner Karriere. Nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen war für mich sehr schnell klar, dass der VfB der richtige Verein für mich ist."

Justin Diehl - ein Ur-Kölner

Doch wer ist der Spieler eigentlich? Justin Diehl wurde am 27. November 2004 in Köln geboren. Im Alter von vier Jahren begann er an der "1. Jugend-Fußball-Schule Köln" mit dem Kicken. Als Achtjähriger wurde er im Sommer 2011 dann offiziell in die Jugendabteilung des 1. FC Köln aufgenommen - und zeigte dort schnell sein Talent.

Zunächst spielte er im defensiven Mittelfeld. Doch rasch wurde klar: Diehl hat einen enormen Drang nach vorne. Oft verließ er seine angedachte Position, um im Angriffsspiel mitzumischen. Die Trainer entschieden sich schließlich, ihn fortan im Sturm einzusetzen.

In der Jugend des 1.FC Köln war Justin Diehl erfolgreich, reifte zum Torjäger und feierte sein Debüt in der UEFA Youth League.

Mit Erfolg: Heute gilt Diehl als eines der größten Offensiv-Talente seines Jahrgangs. Mit nur 1,74 Metern Körpergröße ist er eigentlich keine furchteinflößende Erscheinung für seine Gegner, dafür aber umso hungriger auf Tore. Er debütierte zudem in der Saison 2021/22 auch in der UEFA Youth League auf europäischer Bühne.

Starke Quote in der Kölner U23

Mit der U19 des FC konnte er in der Saison 2022/23 den DFB-Pokal der Junioren gewinnen. In der aktuellen Saison erzielte er bereits zwölf Tore in 19 Spielen für die U23 der Kölner in der Regionalliga West, zudem bereitete er neun weitere Treffer vor.

Auch für den DFB war der Deutsch-Ghanaer schon im Einsatz. Seit 2019 lief er für die Nationalteams der U16, U18, U19 und U20 auf. Insgesamt durfte er schon 16 Mal den Adler auf der Brust tragen. Dabei gelangen ihm vier Tore.

Dass er sich bisher nicht noch öfter im DFB-Dress präsentieren durfte, ist auch seinem großen Verletzungspech geschuldet: In der Jugend hatte Diehl unter anderem mit langwierigen Muskel- und Bänderverletzungen zu kämpfen, die ihn immer wieder zurückwarfen.

Dem Deutsch-Ghanaer wird eine große Zukunft vorrausgesagt. Für die Jugendmannschaften des DFB spielte er schon regelmäßig.

In der Bundesliga lief er in dieser Saison sieben Mal auf. Verletzungen stoppten ihn in der Rückrunde, zuletzt war er vom Training suspendiert worden, weil er nicht beim Bundesliga-Spiel des FC gegen Union, sondern auf einer Hochzeit weilte. Er hatte nicht im Spieltagskader gestanden, wohlgemerkt. Somit fehlte er dem FC auch im letzten Saisonspiel in Heidenheim (1:4).

In der Hinrunde war er vom damaligen Trainer Steffen Baumgart nicht berücksichtigt worden, weil Diehl deutlich gemacht hatte, dass er seine Zukunft nicht in Köln sieht.

Unter Steffen Baumgart durfte Justin Diehl sein Debüt für die Kölner Profis geben. Durch ein fehlendes Treuebekenntnis verpielte das Eigengewächs allerdings viel Kredit bei seinem Ex-Coach.

Ab Sommer wird er nun für den VfB auf Torejagd gehen. Er hat einen langfristigem Vertrag bis 2029 unterschrieben. Bei den Schwaben dürfte er allerdings nicht direkt einen Stammplatz erhalten.

Noch am 24. Februar stand Justin Diehl für den 1. FC Köln gegen den VfB Stuttgart auf dem Platz. Nun wechselt er die Seiten.

Großer Konkurrenzkampf auf der linken Seite

Die linke Seite, Diehls Stammpostion in der Offensive, ist bei den Stuttgartern - Stand jetzt - mit dem Nationalspieler Chris Führich besetzt. Maximilian Mittelstädt, Enzo Millot, Silas oder Jamie Leweling könnten dort ebenfalls spielen. Es dürfte ein spannender Konkurrenzkampf werden. Da der VfB in drei Wettbewerben vertreten sein wird, dürfte Diehl aber sicher seine Chance erhalten.

