Von Ministerpräsident Winfried Kretschmann Jürgen Klopp erhält Landesverdienstorden Stand: 08.10.2024 16:30 Uhr

Eine Woche nach der Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz ist Jürgen Klopp in seiner baden-württembergischen

Heimat Stuttgart mit dem Landesverdienstorden geehrt worden.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann begrüßte Klopp am Dienstagnachmittag in der Villa Reitzenstein "dem schönsten Regierungssitz Deutschlands". Klopp wurde in 1967 in Stuttgart geboren und wuchs in Glatten im Schwarzwald auf.

Herausragende Trainerkarriere

Als Spieler absolvierte er 325 Zweitliga-Partien für Mainz 05. Als Trainer führte Klopp die Mainzer später die Bundesliga. 2008 wechselte er zu Borussia Dortmund und wurde mit dem BVB Deutscher Meister und Double-Sieger. Vor genau neun Jahren, am 08.10.2015 unterschrieb Klopp beim FC Liverpool, mit dem er insgesamt acht Titel (darunter die Champions League) gewann.

Würdigung für Persönlichkeit

Neben seiner sportlichen Leistung würdigte Kretschmann Klopps Engagement für Toleranz: "Sie haben immer wieder mit Vehemenz darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, Kinder frühzeitig zu sensibilisieren, um so Rassismus nachhaltig entgegenzutreten. Denn leider wird das Thema wieder stärker - auch im Fußball."

Ehrung schon lange geplant

Kretschmann beschrieb Klopp als Weltstar mit Bodenhaftung. "Selbst im größten Freudentaumel haben Sie nie vergessen, wo Sie herkommen. Wir brauchen Vorbilder wie Sie, die sich für zentrale Werte unserer Gesellschaft stark machen und Dinge ansprechen - auch, wenn Sie sich dabei manchmal zur Zielscheibe machen." Die Auszeichnung war Klopp schon 2020 zugesprochen worden, die Verleihung wurde unter anderem wegen der Corona-Pandemie mehrfach verschoben.

Klopp sieht sich als Baden-Württemberger

"Heute bin ich hier als Baden-Württemberger, lebe aber in Rheinland-Pfalz", sagte Klopp nach der Verleihung. "Ich habe mich diebisch darüber gefreut, als ein Zug an mir vorbeigefahren ist und da stand drauf: 'Wir können alles außer Hochdeutsch'. Und mit 'wir' da war ich dabei", so der 57-Jährige für den seine Heimat nach wie vor eine große Rolle spielt: "Glatten ist der Ort, der mich geprägt hat. An allen anderen Orten habe ich mich weiterentwickelt."

