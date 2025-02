Fußball | 2. Bundesliga HSV gegen FCK: Die Dinos träumen von der Rückkehr in die Bundesliga Stand: 19.02.2025 12:03 Uhr

Wenn am Freitag der HSV auf den FCK trifft, ist das nicht nur das aktuelle Spitzenspiel der 2. Bundesliga, sondern auch das Duell zweier Klubs, die Bundesliga-Geschichte geschrieben haben.

Mehr Tradition geht kaum. Wenn der Hamburger SV auf den 1. FC Kaiserslautern trifft, geraten Fußball-Nostalgiker ins Schwärmen. Das Duell der beiden Gründungsmitglieder der Bundesliga gibt es aber erst seit rund zweieinhalb Jahren wieder. Am 8. Oktober 2022 kam es erstmals in der 2. Bundesliga zur Begegnung HSV gegen FCK. Davor war mehr als zehn Jahre Pause. Denn in der Bundesliga trafen beide letztmalig am 31. März 2012 aufeinander. Danach spielten beide in unterschiedlichen Ligen. Nachdem der FCK 2012 aus dem Oberhaus absteigen musste und zwischenzeitlich in der 3. Liga spielte, folgte der HSV 2018 mit dem erstmaligen Gang in die 2. Bundesliga.

Ausgeglichene Bilanz in der 2. Bundesliga

Das Spiel am Freitag ist nun das sechste Aufeinandertreffen in der 2. Bundesliga und auch da gab es schon reichlich spektakuläre Begegnungen. Im Hinspiel im vergangenen September führte der FCK mit 2:0 und kassierte dann in der fünften Minute der Nachspielzeit noch den Ausgleich zum 2:2. In der Saison zuvor gab es ein verrücktes 3:3-Torfestival. Insgesamt gab es in der 2. Bundesliga bisher drei Unentschieden und jeweils einen Sieg für den FCK und für den HSV.

Nur ein Duell zwischen Fritz Walter und Uwe Seeler

Die ganz großen Duelle liegen aber natürlich deutlich länger zurück. Die beiden Vereinslegenden Fritz Walter beim FCK und Uwe Seeler beim HSV trafen übrigens nur einmal aufeinander. Das war am 5. Juni 1955 in der Endrunde der Gruppenphase der Oberliga um die Deutschen Meisterschaft. 76.000 Zuschauer im Hamburger Volksparkstadion waren Zeugen beim 2:1-Sieg des FCK. Danach spielten beide Mannschaften erst wieder im Gründungsjahr der Bundesliga 1963 gegeneinander. Da hatte Fritz Walter seine Karriere schon beendet. 1969 spielte mit Otto Rehhagel eine andere Legende auf FCK-Seite. Die Pfälzer verloren in Hamburg mit 1:3. Uwe Seeler hatte zwei Tore für den HSV erzielt.



Torreichstes Spiel endet mit einer der höchsten FCK-Niederlagen

Seeler war auch am torreichsten Spiel (18.04.1964) zwischen den beiden Klubs beteiligt. Das endete mit einer deftigen FCK-Niederlage. 3:7 der Endstand aus Sicht der Pfälzer, die einen torhungrigen Uwe Seeler, der allein drei der sieben HSV-Tore erzielte, nicht aufhalten konnten.

Höchster FCK-Sieg mit Miroslav Klose

Etwa ein Jahr zuvor war dem FCK dafür der höchste Sieg über den HSV gelungen. 4:0 hieß es am 19. Oktober 2003. An diesem Erfolg war noch Miroslav Klose mit zwei Toren beteiligt.

1998 beginnt Meisterfeier in Hamburg

Unvergessen dürfte auch das Spiel am 9. Mai 1998 im Hamburger Volksparkstadion sein. Nicht wegen des Ergebnisses (1:1), sondern weil der FCK am letzten Spieltag schon als Deutscher Meister feststand und nach der Partie die Meisterschale in Empfang nehmen durfte.

Eindrucksvolle Erfolgsbilanz beider Klubs

Insgesamt gehen allein zehn Deutsche Meistertitel auf das Konto dieser beiden Klubs, sechs für den HSV und vier für den FCK. Auch bei den DFB-Pokalsiegen haben die Hanseaten mit drei Erfolgen gegenüber den zwei Triumphen des FCK die Nase knapp vorne. Eine weitere Parallele ist aber auch der Abstieg aus der Bundesliga und der mitunter verzweifelte Kampf wieder zu alter Stärke zu finden.

Konkurrenten im Aufstiegskampf

Aktuell zählen nun beide zu den Aufstiegsaspiranten in der 2. Bundesliga. Der HSV ist Tabellenzweiter, der FCK punktgleich dahinter auf Platz drei. Sollte der FCK am Freitag gewinnen, würde er also am HSV vorbeiziehen und sogar, zumindest zwischenzeitlich, die Tabellenführung übernehmen. Der Wiederaufstieg in die Bundesliga, er dürfte im Moment die Fantasien der Fans auf beiden Seiten beflügeln. Und wer hätte schon etwas dagegen, wenn es in der nächsten Saison nach 13 Jahren Abstinenz in der Bundesliga wieder heißen würde: FCK gegen HSV? Träumen ist ja erlaubt.