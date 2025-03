Fußball | 2. Bundesliga Heimspiel gegen Düsseldorf - So will der FCK die Torhüterfrage lösen Stand: 27.03.2025 17:24 Uhr

Bleibt der 1. FC Kaiserslautern im Aufstiegskampf dran? Die Pfälzer beschäftigt vor der nächsten Partie erst einmal die Torhüterfrage.

Ohne seinen Stammtorhüter Julian Krahl geht der 1. FC Kaiserslautern in das Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. In der Zweitliga-Partie am Samstag (20.30 Uhr) wird der 25-Jährige von Winterzugang Simon Simoni vertreten. Krahl, der bislang alle Partien dieser Saison absolvierte, hatte sich vor der Länderspielpause eine Teilruptur des Innenbandes zugezogen und fällt einige Wochen aus.

FCK-Trainer Anfang vertraut auf Simoni

"Simon hatte in dieser Saison wenig Spielzeit. Aber das ist halt so. Er bekommt jetzt seine Chance. Ich habe damit kein Problem. Jetzt kann er zeigen, dass er den nächsten Schritt gemacht hat", sagte FCK-Trainer Markus Anfang über den 20 Jahre alten Albaner. Simoni war vor seinem Wechsel auf den Betzenberg schon von Eintracht Frankfurt an den FC Ingolstadt ausgeliehen worden.

Nicht über den Aufstieg in die Bundesliga reden

Obwohl Kaiserslautern weiter Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen hat und die beiden direkt vor den Roten Teufeln platzierten Teams aus Paderborn und Köln am Wochenende direkt aufeinandertreffen, übte sich Anfang auch acht Spieltage vor Saisonende weiter in Understatement. "Mit den übergeordneten Themen, die hineininterpretiert werden, beschäftigen wir uns nicht. Wir haben unsere Ziele ja immer wieder genannt. Es ist das Wichtigste, dass wir besser werden und uns weiter entwickeln", betonte der Chefcoach.