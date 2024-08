Quali in der Conference League Heidenheim-Coach Schmidt gelassen - trotz des schwedischen Kunstrasens Stand: 21.08.2024 21:14 Uhr

Zum ersten Mal absolviert der 1. FC Heidenheim ein Spiel auf internationaler Bühne. Trainer Schmidt sieht es gelassen und träumt von einer guten Ausgangslage für das Rückspiel.

Der erste Auftritt auf europäischer Bühne ist für Trainer Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim "natürlich etwas Besonderes". Jedoch möchte der Coach vor dem Playoff-Hinspiel in der Conference League am Donnerstag (19.00 Uhr) bei BK Häcken in Schweden auch nicht zu emotional sein. "Ganz pragmatisch: Es sind zwei Spiele, in denen wir uns für die Liga-Phase qualifizieren wollen. Wir wollen hier das Ergebnis erzielen, das es uns ermöglicht, nächste Woche weiterzukommen", sagte er.

Tipp Der 1. FC Heidenheim hat sich als Bundesliga-Aufsteiger überraschend fürs internationale Geschäft qualifiziert. In den Playoffs zur Conference League trifft Heidenheim auf BK Häcken aus Schweden. Das erste internationale Spiel in der Heidenheimer Vereinsgeschichte überträgt der SWR am Donnerstag, den 22. August, von 18:55 Uhr an im Livestream auf SWR.de/Sport, Sportschau.de und in der ARD-Mediathek. Die Audio-Vollreportage gibt es auf SWR.de/sport, in der Sportschau App und in der ARD-Audiothek.

Heidenheim auf Kunstrasen in Göteborg vorbereitet

Der Pokalsieger Schwedens und Tabellenfünfte der Allsvenskan befindet sich bereits mitten im Spielbetrieb, während der FCH erst eine Pflichtpartie in den Beinen hat. Für Trainer Schmidt ist es auch wichtig, sich auf die Umstände in der Arena des BK Häcken einzustellen. "Wir spielen auf Kunstrasen, und im Video-Studium hat man sich schon gewundert: Warum knallen die jedes Ding in den Winkel rein? Weil eben der Ball nicht verspringt, weil die hier regelmäßig spielen, weil die auf Kunstrasen eingestellt sind", sagte der Trainer des FCH.

Das Team habe zur Vorbereitung auf das ungewohnte Geläuf am Dienstag eine Trainingseinheit auf dem Kunstrasenplatz des befreundeten SV Mergelstetten absolviert, wie Schmidt berichtete. Auch das Abschlusstraining im Stadion des BK Häcken werde auf Kunstrasen stattfinden. "Nochmal ein ganz anderer Kunstrasen. Da muss man sich schnell anpassen. Es gibt sowieso keine schlechten Bedingungen, nur eine schlechte Einstellung. Und die werden wir nicht haben, weil wir uns schnell auf die Gegebenheiten einstellen werden", sagte der Coach der Heidenheimer.

Vergangenen Samstag löste Heidenheim durch ein 4:0 beim FC 08 Villingen das Ticket für die zweite Runde im DFB-Pokal. "Für uns geht die Vorbereitung noch weiter. Wir wollen die nächsten Wochen nutzen, damit sich eine Stammformation herauskristallisiert", sagte Schmidt, nachdem mehrere Leistungsträger - darunter Torjäger Tim Kleindienst und Außenbahnspieler Jan-Niklas Beste - den Club in der Sommerpause verlassen haben.

Auch Kapitän Patrick Mainka freut sich auf "historisches Spiel"

In Göteborg wird der FCH von mehr als 500 mitgereisten Fans unterstützt. "Das ist ein historisches Spiel, das wissen die Fans auch", sagte Kapitän Patrick Mainka. "Wir können das gebrauchen und werden auch davon zehren. Wir wollen auch für sie ein gutes Spiel machen und gucken, wie weit der Weg am Ende geht."

Sendung am Mi., 21.8.2024 18:40 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg