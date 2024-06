Tennis | Stuttgart Hanfmann besiegt Squire und zieht in Achtelfinale ein Stand: 10.06.2024 22:16 Uhr

Tennisprofi Yannick Hanfmann hat beim ATP-Rasenturnier in Stuttgart das deutsche Duell gegen French-Open-Überraschung Henri Squire gewonnen und ist ins Achtelfinale eingezogen.

Der Karlsruher setzte sich am Montag in seinem Auftaktmatch souverän 6:3, 6:3 durch und erreichte zum dritten Mal in seiner Karriere die Runde der letzten 16 beim Stuttgarter Turnier. Hanfmann kämpft nun gegen den an Nummer vier gesetzten US-Amerikaner Frances Tiafoe um seinen ersten Viertelfinal-Einzug in Baden-Württembergs Landeshauptstadt. Bei den French Open in Paris war er in der ersten Runde am Argentinier Francisco Cerundolo gescheitert, der im Achtelfinale in einem epischen Fünf-Satz-Match gegen Novak Djokovic verlor.

Squire (Duisburg) hatte es in Roland Garros als Qualifikant bis in Runde zwei geschafft, dort unterlag er dem Kanadier Felix Auger-Aliassime. Zuvor hatte am Montag Dominik Koepfer (Furtwangen) das Achtelfinale Runde erreicht. Koepfer schlug zum Auftakt den Chinesen Zhang Zhizhen nach zwei abgewehrten Matchbällen mit 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (8:6). Gras gehört nicht zu den bevorzugten Belägen des Weltranglisten-65., in seiner Karriere hat Koepfer (30) nun erst vier Matches auf Rasen gewonnen.

Zverev sagt kurzfristig ab

Der ursprünglich topgesetzte Alexander Zverev hatte seinen Start in Stuttgart kurzfristig abgesagt. Der Hamburger stand noch am Sonntag im Finale der French Open in Paris und will erst in der kommenden Woche in Halle/Westfalen die Vorbereitung auf Wimbledon (ab 1. Juli) aufnehmen.