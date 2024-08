Quali zur Conference League Gelungene Europa-Premiere - Heidenheim gewinnt in Häcken Stand: 22.08.2024 21:35 Uhr

Der 1. FC Heidenheim konnte im ersten Spiel auf internationalem Parkett den ersten Sieg erringen. Beim BK Häcken gewann die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt knapp aber verdient.

Der 1. FC Heidenheim hat seine Premiere auf europäischer Ebene beim schwedischen Klub BK Häcken mit 2:1 (1:1) gewonnen. Sirlord Conteh (32.) und Leonardo Scienza (65.) sorgten für die Tore des FCH, für die Schweden traf Mikkel Rygaard (36.). Durch den Sieg im Hinspiel der Playoffs hat die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt gute Chancen, im Rückspiel in Heidenheim in die Ligaphase der UEFA Conference League einzuziehen. Dafür würde nun schon ein Unentschieden reichen.

Holpriger Start in die Partie mit Vorteilen für Häcken

In der gut besuchten Arena nahe dem Stadtkern von Göteborg kam die, im Vergleich zum DFB-Pokalspiel in Villingen auf neun Postionen veränderte, Startelf von Frank Schmidt schwer in die Partie. Auch von den schwedischen Gastgeber kam in der Anfangsphase nicht viel, dann hatte der BK Häcken aber seine ersten Chancen. Erst prüfte Häcken-Stürmer Zeidane Inoussa den Heidenheimer Keeper Feller aus zwölf Metern. Dieser wehrte den Ball zur Ecke ab (21.). Nur zwei Minuten später zwang Inoussas Sturmpartner Amor Layouni den starken Feller mit einem Schuss aus dem Getümmel im Strafraum zu einer spektakulären Parade (23.).

Die über 500 mitgereisten Heidenheim-Fans sahen Mitte der ersten Hälfte dann aber auch die erste gute Möglichkeit für ihren FCH. Nach einer Ecke stieg Jan Schöppner im Strafraum am höchsten und köpfte den Ball aufs Tor. Häcken-Keeper Peter Abrahamsson reagierte geistesgegenwärtig und faustete den Ball zurück ins Feld (29.)

Conteh erzielt historisches Tor für den FCH - Häcken schlägt zurück

Und es schien so als würden der 1. FC Heidenheim aus dieser ersten Torannährung Mut ziehen. Nur zwei Minuten später lief der schnelle Conteh einen unsauberen Pass in der Verteidigung des BK Häcken ab. Allein vor Abrahamsson behielt der Heidenheimer die Nerven und traf rechts oben zum 1:0 und zum historischen ersten Europapokal-Tor für den 1. FC Heidenheim (32.).

Nur wenig später schlugen die Gastgeber aber zurück. Erst vergab der Stürmer Ali Youssef aus elf Metern eine Großchance für die Schweden, als er den Ball unbedrängt am Tor des FCH vorbeischob (35.). Nur eine Minute später machte es Mikkel Rygaard dann besser. Nach einer schönen Pass-Stafette der Schweden traf der Mittelfeldspieler vom Strafraumrand platziert ins rechte untere Toreck der Heidenheimer (36.). Beim Pausenpfiff von Schiedsrichter Viktor Kopiievskyi ging der 1:1-Zwischenstand komplett in Ordnung.

Häcken mit guten Möglichkeiten - Heidenheim geht in Führung

Die erste Annährung in der zweiten Hälfte gehörte dem Team von der Ostalb. Neuzugang Leonardo Scienza zog einen Freistoß mit Zug aufs Tor der Schweden, doch Torhüter Abrahamsson passte erneut auf und faustete den Ball aus der Gefahrenzone (47.). Doch wie schon in der ersten Hälfte konnte auch der BK Häcken immer wieder für Torgefahr sorgen. Feller konnte einen Flachschuss von Verteidiger Adam Lundqvist parieren (54.). Wenig später hatte dann erneut Youssef die große Chance um auf 2:1 für den BK Häcken zu stellen. Aus sieben Metern schoss die Offensivkraft der Schweden den Ball aber unbedrängt über das Tor des FCH (56.). Das Spiel war nun sehr unterhaltsam und wogte hin und her.

Nach einer guten Stunde sorgte der starke Heidenheimer Scienza dann für ganz große Emotionen im Gästeblock. Erst scheiterte er mit einem sehenswerten Distanzschuss am Außenpfosten des gegnerischen Tores (63.). Zwei Minuten später trug er sich aber doch noch in die Torschützenliste ein: Am linken Strafraumeck des BK Häcken kam Scienza an den Ball und schoss das Spielgerät mit starker Technik an den Innenpfosten des Häckener Tores. Von dort prallte der Ball zum 2:1 für Heidenheim hinter die Torlinie (65.).

In der Folge erhöhten die Schweden nochmal ihr offensives Engagement. Youssef scheiterte mit einem Versuch per Hacke am Bein von FCH-Verteidiger Jonas Föhrenbach (76.). In der 83. Spielminute rettete dann Feller die Führung der Heidenheimer, erneut gegen Youssef. Dieser war in den Strafraum durchgebrochen, doch der FCH-Keeper parierte den Abschluss des Schweden stark. Es war die letzte Großchance für den BK Häcken, der 1. FC Heidenheim verteidigte sehr diszipliniert. Als Schiedsrichter Kopiievskyi die Partie abpfiff, war der 2:1-Erfolg der Heidenheimer in Schweden durchaus verdient.

Rückspiel kommende Woche in Heidenheim

Wer von beiden Teams in die Ligaphase der Conference League einzieht, entscheidet sich am 29. August (20:30 Uhr, live im SWR-Fernsehen und im Audiostream auf Sportschau.de). Dann empfängt das Team von Frank Schmidt die Schweden zum Rückspiel. Zuvor will der FCH mit einem Sieg in die Bundesliga-Saison starten. Am Sonntag (25.8., 17:30 Uhr) wartet der FC St. Pauli auf die Heidenheimer.

Sendung am Fr., 23.8.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg