Fußball | 3. Liga Gegen Bielefeld: Sandhausen siegt dank Keeper-Coup

Gegen Bielefeld: Sandhausen siegt dank Keeper-Coup 07.02.2025

Der SV Sandhausen hat sich in der 3. Liga einen glücklichen Sieg gegen Arminia Bielefeld erarbeitet. Das Team von Trainer Kocak profitierte von einem Coup im Tor und der Abschlussschwäche des Gegners.

Als der Schiedsrichter die Partie am Hardtwald abpfiff, rissen die Spieler des SV Sandhausen die Arme in die Höhe – mit einer effizienten Leistung hatten sie einen Sieg gegen Arminia Bielefeld geholt. Das 1:0 (1:0) am Freitag (07.02.2025) war der erste Sieg für das Team von Trainer Kenan Kocak seit Anfang November. Den Unterschied machte Marco Schikora mit dem Treffer zum 1:0 in der 27. Minute. In der Tabelle der 3. Liga verschafften sich die Sandhäuser damit nach der Negativserie etwas Luft und rangieren vorerst auf Rang zehn.

Wechsel im Sandhäuser Tor

SVS-Coach Kocak überraschte schon vor dem Anpfiff mit einer personellen Veränderung: Keeper David Richter, erst im Winter an den Hardtwald gewechselt, durfte von Beginn an ran und zeigte nach gerade einmal einer Minute seine Klasse. Den ersten Abschluss der Arminia parierte Richter mit dem Fuß – der Auftakt zu einem starken Spiel des Schlussmannes. Denn die Gäste aus Bielefeld begannen mit viel Zug zum Tor, setzten vor allem in der Anfangsphase auf hohes Pressing und damit den SVS unter Druck.

Doch während die Arminia gleich mehrere gute Möglichkeiten vergab, waren in der 27. Minute die Sandhäuser zur Stelle. Nach einem präzise getretenen Freistoß von Niklas Kreuzer scheiterte die Abteilung Offensive am Schlussmann der Arminia und dem Aluminium, den Abpraller nutzte dann Schikora zu seinem ersten Saisontor und der Führung für die bis dahin harmlosen Gastgeber. Zwar hatten die Bielefelder vor der Halbzeit die nächste Drangphase, es blieb aber beim 1:0 für den SVS zur Pause.

Arminia mit Chancen, aber ohne Tor

Nach dem Seitenwechsel machte die Arminia da weiter, wo sie vor der Halbzeit aufgehört hatte – im gegnerischen Strafraum – blieb allerdings nur allzu oft glücklos und verzweifelte zusehends an Sandhausens Keeper Richter.

Kurz vor Schluss war es dann David Otto, der die Bielefelder Nachlässigkeit in der eigenen Chancenverwertung bestrafen wollte. Den Abschluss des Sandhäusers in der 87. Minute aber parierte Arminia-Schlussmann Kersken. Die Gastgeber setzten vor allem in der Schlussphase auf Konsequenz in der Defensive und holten so einen glücklichen Sieg gegen Aufstiegsaspirant Arminia.

SV Sandhausen - Arminia Bielefeld 1:0 (1:0) Sandhausen: Richter - Lang, Lewald, Schikora - Kreuzer (90. Zander), Lorch (46. Simnica), Iwe (46. Fehler) - Greil (60. Halimi), Duman - Butler (78. Girdvainis), Otto Bielefeld: Kersken - Lannert, Schneider, Felix, Hagmann (68. Oppie) - Russo, Wörl (80. Kunze), Corboz - Sarenren-Bazee (68. Kania), Grodowski (68. Biankadi) - Uldrikis Schiedsrichter: Richard Hempel (Großnaundorf) Tor: 1:0 Schikora (27.) Zuschauerinnen und Zuschauer: 4.528 Richter - Lang, Lewald, Schikora - Kreuzer (90. Zander), Lorch (46. Simnica), Iwe (46. Fehler) - Greil (60. Halimi), Duman - Butler (78. Girdvainis), OttoKersken - Lannert, Schneider, Felix, Hagmann (68. Oppie) - Russo, Wörl (80. Kunze), Corboz - Sarenren-Bazee (68. Kania), Grodowski (68. Biankadi) - UldrikisRichard Hempel (Großnaundorf)1:0 Schikora (27.)4.528

