Playoffs in der DBBL Furioser Final-Start: Kelterns Basketballerinnen legen gegen Saarlouis vor Stand: 19.04.2025 20:23 Uhr

In der Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL) haben die Rutronik Stars Keltern das erste Finalspiel gegen die Saarlouis Royals für sich entschieden.

Die Hauptrundensiegerinnen aus dem Enzkreis in Baden-Württemberg gewannen am Samstag (19.04.2025) überlegen und deutlich mit 92:54 (48:17). In der Finalserie, die im Modus "Best of five" ausgetragen wird, führt Keltern damit 1:0.

Dordevic führt Keltern zum ersten Sieg

Die Partie in der Speiterlinghalle in Keltern-Dietlingen war höchstens im ersten Viertel eine ausgeglichene Angelegenheit - dennoch zogen die Gastgeberinnen mit 19:13 leicht davon. Den Grundstein für den späteren Sieg legten die von Matea Tavic trainierten "Sterne" dann mit einem 29:4-Lauf im zweiten Viertel.

Top-Scorerin im Trikot von Keltern war Center Mina Dordevic mit 22 Punkten, gefolgt von Alexandra Wilke (18) und Mael Gilles (zwölf). Marusa Senicar glänzte defensiv wie offensiv mit insgesamt sechs Rebounds.

Nächstes Match wieder in Keltern

Spiel zwei der Finalserie findet am Ostermontag (21.04.2025) erneut in Keltern statt, Spielbeginn ist um 16 Uhr. Erst die dritte Partie am 25. April wird bei den Pokalsiegerinnen in Saarlouis ausgetragen. Wer zuerst drei Spiele gewinnt, sichert sich den DBBL-Titel.

Sendung am So., 27.4.2025 14:30 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg